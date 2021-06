Ровно 35 лет назад Марадона забил один из самых красивых голов в истории

Ровно 35 лет назад нападающий забил один из самых красивых и известных голов в истории футбола.

«Гол столетия» — гол, признанный лучшим в истории ЧМ по итогам опроса, организованного на сайте FIFA во время проведения первого мирового чемпионата XXI века. Марадона забил гол на 55-й минуте четвертьфинала ЧМ -1986 против Англии.

35 years ago today Diego Maradona scored maybe the best goal ever seen at a World Cup 🌟



