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Ровно 35 лет назад Марадона забил один из самых красивых голов в истории

сегодня, 15:03

Ровно 35 лет назад нападающий Диего Марадона забил один из самых красивых и известных голов в истории футбола.

«Гол столетия» — гол, признанный лучшим в истории ЧМ по итогам опроса, организованного на сайте FIFA во время проведения первого мирового чемпионата XXI века. Марадона забил гол на 55-й минуте четвертьфинала ЧМ-1986 против Англии.

В конце прошлого года Марадона покинул этот мир.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 15:35
лучший в истории футбола
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:20, ред.
Ровно 16 часов назад Дзюба забил самый бессмысленный и бесполезный гол в истории....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:15
Красота! Творил на поле)
За адекватность
За адекватность ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 15:15
Я Вас приветствую! Вспомнился анекдот:
"Футболисты, набравшие наибольшее количество просмотров за игру рукой:
1. Диего Марадона.
2. Артём Дзюба"
LOpp
LOpp
сегодня в 15:06
еще он ровно 35 лет назад рукой забил))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 15:05
Просто лучший!)
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