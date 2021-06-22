Ровно 35 лет назад Марадона забил один из самых красивых голов в истории

Ровно 35 лет назад нападающий Диего Марадона забил один из самых красивых и известных голов в истории футбола.
«Гол столетия» — гол, признанный лучшим в истории ЧМ по итогам опроса, организованного на сайте FIFA во время проведения первого мирового чемпионата XXI века. Марадона забил гол на 55-й минуте четвертьфинала ЧМ-1986 против Англии.
35 years ago today Diego Maradona scored maybe the best goal ever seen at a World Cup 🌟— B/R Football (@brfootball) June 22, 2021
(🎥: @Argentina)pic.twitter.com/UsWkrdRKtm
В конце прошлого года Марадона покинул этот мир.
"Футболисты, набравшие наибольшее количество просмотров за игру рукой:
1. Диего Марадона.
2. Артём Дзюба"
"Футболисты, набравшие наибольшее количество просмотров за игру рукой:
1. Диего Марадона.
2. Артём Дзюба"