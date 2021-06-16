Роналду номинирован на звание автора лучшего гола 1-го тура Евро-2020

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16 июня 2021, 04:53

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Список номинантов

(Австрия) — гол в ворота Северной Македонии (3:1);

(Чехия) — второй гол в ворота Шотландии (2:0);

(Украина) — гол в ворота Нидерландов (2:3);

(Португалия) — гол в ворота Венгрии (3:0).

Напомним, форвард сборной Чехии Патрик Шик в матче с Шотландией забил самый дальний гол в истории чемпионатов Европы и мира.