Роналду номинирован на звание автора лучшего гола 1-го тура Евро-2020

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Список номинантов
Штефан Лайнер (Австрия) — гол в ворота Северной Македонии (3:1);
Патрик Шик (Чехия) — второй гол в ворота Шотландии (2:0);
Андрей Ярмоленко (Украина) — гол в ворота Нидерландов (2:3);
Криштиану Роналду (Португалия) — гол в ворота Венгрии (3:0).
Напомним, форвард сборной Чехии Патрик Шик в матче с Шотландией забил самый дальний гол в истории чемпионатов Европы и мира.