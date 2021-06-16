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Роналду номинирован на звание автора лучшего гола 1-го тура Евро-2020

16 июня 2021, 04:53

УЕФА объявил список игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Список номинантов

Штефан Лайнер (Австрия) — гол в ворота Северной Македонии (3:1);
Патрик Шик (Чехия) — второй гол в ворота Шотландии (2:0);
Андрей Ярмоленко (Украина) — гол в ворота Нидерландов (2:3);
Криштиану Роналду (Португалия) — гол в ворота Венгрии (3:0).

Напомним, форвард сборной Чехии Патрик Шик в матче с Шотландией забил самый дальний гол в истории чемпионатов Европы и мира.

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Все комментарии
Dobermаn
Dobermаn
16 июня в 08:47
Все голы красивые,но Шикарный забил круче))
Аксинья
Аксинья
16 июня в 06:32, ред.
Лучшим является самый ШИКарный гол без альтернативы ))
Gahi
Gahi
16 июня в 06:27
Несомненно гол который вошёл в историю Чемпионатов Европы и Мира как самый длинный гол на расстоянии 49 метров, должен стать лучшим без сомнения украшением первого тура да и вообще всего чемпионата Евро 2020. Но главное как он был мастерский исполнен Патриком Шиком в своей геометрической траектории полёта мяча. Одним словом "Красота и Шик!" Браво, Патрик Шик!
Василий 50
Василий 50
16 июня в 06:00
Гол реально красив
A.S.A
A.S.A
16 июня в 05:42
Тут Шик думаю обойдет всех
ОПС
ОПС
16 июня в 05:22
Все голы очень хорошие.
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