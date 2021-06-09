УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

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вчера, 19:41

УЕФА объявил о приостановке разбирательства в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые отказываются покидать проект Суперлиги.

После открытия дисциплинарного производства в отношении «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» Мадрид за потенциальное нарушение правовой базы УЕФА в связи с проектом так называемой «Суперлиги» Апелляционный орган УЕФА принял решение приостановить разбирательство до дальнейшего уведомления.