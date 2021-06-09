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УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

вчера, 19:41

УЕФА объявил о приостановке разбирательства в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые отказываются покидать проект Суперлиги.

После открытия дисциплинарного производства в отношении «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» Мадрид за потенциальное нарушение правовой базы УЕФА в связи с проектом так называемой «Суперлиги» Апелляционный орган УЕФА принял решение приостановить разбирательство до дальнейшего уведомления.

Ранее Швейцарский суд уведомил УЕФА, что не будет наказывать команды Суперлиги.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 03:03
пофиг. главное челси чемпион аахахахах
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:01
Перес победит и кто за ним стоят.Чеферин паниковал,потому что боится,положение их шаткое,их скоро сметут.
Английские гранды на самом деле трусливые позорники
ladrINTER
ladrINTER
сегодня в 00:21
Кишка оказалась тонка
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 00:18
Слились ахах)
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 00:15
Пока будет тянуться суд, они х.. начнут ЛЧ. Представляешь какие это финансовые потери? Так что они как огня боятся. Так что не надо быть таким наивным. Если бы УЕФА нечего было бояться, они давно бы уже всё провернули, определились бы с теми командами кто займёт места дисквалифицированных.
Rattlehead
Rattlehead ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 23:39, ред.
Ключи как раз есть, что они уже демонтрировали, дисквалифицировав, например, английские клубы в 80-е.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
вчера в 23:33
Да ему бесполезно объяснять ,он думает что умнее юристов Реала ,Барсы и Ювентуса
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 23:32
Все пошли отмазки ,теперь и за дохода не хотят отстранять.Все они хотят просто ключей на это нет и всё .
Rattlehead
Rattlehead ответ 3_DEIVID (раскрыть)
вчера в 23:27, ред.
Не судов, а суда, ибо только суд ЕС может наложить на них санкции. Только вот бояться им нечего, кроме потери определенной части дохода от дисквалификации/исключения бунтарей.Отсюда и нежелание рубить с плеча.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 23:09
Какого они компромисса ждут??? Они судов боятся как огня.
Rattlehead
Rattlehead ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
вчера в 23:06
Тогда игроки данных клубов остались бы без Евро. Наказать всегда успеется. Вероятно, УЕФА не хочет рубить с ножа и ждет компромисса, что взаимовыгоднее, нежели суровые санкции.
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
вчера в 23:03
Ахаха опозорились уефашники)
Ну а трем клубам РЕСПЕКТ за силу воли и несгибаемость!!!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 22:54
Там чиновники на зарплате, а все доходы прозрачные и директора клубов входят с исполнительный комитет уефа, тот же аньелли был председателем
Но они решили не делиться с небогатыми клубами , вот и всё
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:51
Если бы не противоречил, то Тройка революционеров уже находилась бы "..во глубине Сибирских руд"))
Rattlehead
Rattlehead ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
вчера в 22:49
Он и не противоречит.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:49
Спустили как-то так:)
juvenale
juvenale ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:45, ред.
а зачем клубам,которые приносят деньги уефа и получают от них мизер содержать всех этих чиновников и получать смешные суммы?
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:45
Тем не менее он не имеет право противоречить действующему законодательству. Конституция, КЗОТ, Уголовный кодекс и.т.д. всегда будут стоять во главе угла и точка.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:44
"Спустили на тормозах"?
juvenale
juvenale ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:43
а ты в курсе,что с 2024 года будет лч почти как суперлига)
juvenale
juvenale ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:43
???суперлига не мешает уефа создавать их турниры и не запрещает))это и есть свободная конкуренция в ес,а вот уефа все монополизировала и начала угрожать
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:42
Скорее всего нет, но как руководитель я его прекрасно понимаю и поддерживаю. Он в ответе за всю клубную структуру и благосостояние тысяч семей. Он борется за своих, а это главное.
Вот ты бы хотел добровольно пойти на понижение зарплаты в связи с псевдокризисом? Тем более, если твой работодатель себе её лишь повышает, а вас просит потуже затянуть пояса. Коммунизм в мире давно закончился, вот вам и капитализм. Теперь всё по закону джунглей))
Rattlehead
Rattlehead ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
вчера в 22:41
Монополизация? Устав действует только внутри УЕФА и среди её членов. Он не регулирует остальной футбол.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
вчера в 22:38
Уефа может не самая лучшая организация, но лигу чемпионов трогать нельзя
Мне дела нет, я лишь хочу видеть топ клубы и лигу чемпионов в Москве вживую и участие чемпионов многих стран, а не только 3 самых богатых

Ты правда думаешь что такие гнилые люди как перес тот же , менее коруппирован???
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:34
С какой стороны?)
Напротив хоть однополярность сменит биполярность)
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:33
Я пунктов в других конституциях не знаю, но они всюду идентичны. Монополизация всюду запрещена.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 22:32
Так то суперлига больше попахивает монополией
Rattlehead
Rattlehead ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
вчера в 22:31
С Конституцией РФ? Круто.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:24
В данном случае дело не в том, кто бедный, а кто богатый.)
А в злоупотреблении властью со стороны УЕФА.
Бедные хотят разбогатеть, а богатые стать ещё богаче это нормальный процесс. Тут богатые сцепились с богатыми, только коррумпированные чинушки манипулируют болельщиками, а Перес и Ко оперирует лишь законодательством. Вот и вся разница. ВАм какое лично дело кто будет богаче Перес или УЕФА?)
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:20
Например с этим:
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
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