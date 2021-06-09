УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

УЕФА объявил о приостановке разбирательства в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые отказываются покидать проект Суперлиги.
После открытия дисциплинарного производства в отношении «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» Мадрид за потенциальное нарушение правовой базы УЕФА в связи с проектом так называемой «Суперлиги» Апелляционный орган УЕФА принял решение приостановить разбирательство до дальнейшего уведомления.
Ранее Швейцарский суд уведомил УЕФА, что не будет наказывать команды Суперлиги.
Английские гранды на самом деле трусливые позорники
Английские гранды на самом деле трусливые позорники
Ну а трем клубам РЕСПЕКТ за силу воли и несгибаемость!!!!
Ну а трем клубам РЕСПЕКТ за силу воли и несгибаемость!!!!
Но они решили не делиться с небогатыми клубами , вот и всё
Но они решили не делиться с небогатыми клубами , вот и всё
https://www.youtube.com/watch?v=WnZz4p2Nz8o
Вот ты бы хотел добровольно пойти на понижение зарплаты в связи с псевдокризисом? Тем более, если твой работодатель себе её лишь повышает, а вас просит потуже затянуть пояса. Коммунизм в мире давно закончился, вот вам и капитализм. Теперь всё по закону джунглей))
Вот ты бы хотел добровольно пойти на понижение зарплаты в связи с псевдокризисом? Тем более, если твой работодатель себе её лишь повышает, а вас просит потуже затянуть пояса. Коммунизм в мире давно закончился, вот вам и капитализм. Теперь всё по закону джунглей))
Мне дела нет, я лишь хочу видеть топ клубы и лигу чемпионов в Москве вживую и участие чемпионов многих стран, а не только 3 самых богатых
Ты правда думаешь что такие гнилые люди как перес тот же , менее коруппирован???
Мне дела нет, я лишь хочу видеть топ клубы и лигу чемпионов в Москве вживую и участие чемпионов многих стран, а не только 3 самых богатых
Ты правда думаешь что такие гнилые люди как перес тот же , менее коруппирован???
Напротив хоть однополярность сменит биполярность)
Напротив хоть однополярность сменит биполярность)
А в злоупотреблении властью со стороны УЕФА.
Бедные хотят разбогатеть, а богатые стать ещё богаче это нормальный процесс. Тут богатые сцепились с богатыми, только коррумпированные чинушки манипулируют болельщиками, а Перес и Ко оперирует лишь законодательством. Вот и вся разница. ВАм какое лично дело кто будет богаче Перес или УЕФА?)
А в злоупотреблении властью со стороны УЕФА.
Бедные хотят разбогатеть, а богатые стать ещё богаче это нормальный процесс. Тут богатые сцепились с богатыми, только коррумпированные чинушки манипулируют болельщиками, а Перес и Ко оперирует лишь законодательством. Вот и вся разница. ВАм какое лично дело кто будет богаче Перес или УЕФА?)
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.