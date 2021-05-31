В УЕФА отреагировали на обращение Суперлиги в суд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на известие о регистрации судом Европейского союза иска представителей Суперлиги.
«УЕФА принимает к сведению заявление Европейского суда о передаче дела так называемой Суперлиги мадридским судом, несмотря на отзыв девяти клубов-основателей. УЕФА уверен в своей позиции и будет ее решительно отстаивать», — говорится в сообщении УЕФА в твиттере.
Напомним, что руководство новоявленного турнира обвиняет ФИФА и УЕФА в нарушении закона ЕС о конкуренции.
Кстати, за первый комментарий дают жалкие 10 очков, и то народ вынужден отлавливать темы. В лучшие, на 400 очков, попадают избранные. Иногда и я попадаю, но редко.
Вот и получается, что условия изначально неравные, но значит организаторам это выгодно.
Поздравляю с худи, если я всё правильно понял...
Кстати, за первый комментарий дают жалкие 10 очков, и то народ вынужден отлавливать темы. В лучшие, на 400 очков, попадают избранные. Иногда и я попадаю, но редко.
Вот и получается, что условия изначально неравные, но значит организаторам это выгодно.
Поздравляю с худи, если я всё правильно понял...
Я лишь среагировал на высказывание ангела, что на победу в группе "Яшина", а точнее на худи, появятся новые пользователи.
Просто с этой схемой зарабатыванием очков для конкурса потерялась сама суть конкурса прогнозистов, тут не важно разбираешься ты в футболе, можешь ли ты опираясь на свои знания сделать прогноз. Достаточно постоянно писать не в тему пару слов и ставить на коэффициент 1+
Посмотри на первые комментарии! Читаешь их и думаешь... как они могут сочетаться?
Конечно мы будем играть по правилам, которые нам предложены, но каждый имеет высказаться, что думает. По мне это не конкурс прогнозистов, это конкурс набора очков.
Я лишь среагировал на высказывание ангела, что на победу в группе "Яшина", а точнее на худи, появятся новые пользователи.
Просто с этой схемой зарабатыванием очков для конкурса потерялась сама суть конкурса прогнозистов, тут не важно разбираешься ты в футболе, можешь ли ты опираясь на свои знания сделать прогноз. Достаточно постоянно писать не в тему пару слов и ставить на коэффициент 1+
Посмотри на первые комментарии! Читаешь их и думаешь... как они могут сочетаться?
Конечно мы будем играть по правилам, которые нам предложены, но каждый имеет высказаться, что думает. По мне это не конкурс прогнозистов, это конкурс набора очков.
У основы и у клона всегда очки за месяц примерно одинаковы. Так вот я являюсь активным пользователем на сайте и не редко попадаю в лучшие комментарии, но тем не менее у меня получается 20-25 тысяч очков за месяц. У меня все комментарии осмысленные, даже когда я оказываюсь первым, то мой комментарии со смыслом и не из двух, трёх слов.
Ну, что поделать не могу я без смысла писать ради 10 очков и сутками дежурить на сайте.
А так я за реальное равенство в конкурсе и обеими руками "За", что бы в конкурсе участвовали только основы. Ну, а пока "конкурс очков" и суточное дежурство рулит.
У основы и у клона всегда очки за месяц примерно одинаковы. Так вот я являюсь активным пользователем на сайте и не редко попадаю в лучшие комментарии, но тем не менее у меня получается 20-25 тысяч очков за месяц. У меня все комментарии осмысленные, даже когда я оказываюсь первым, то мой комментарии со смыслом и не из двух, трёх слов.
Ну, что поделать не могу я без смысла писать ради 10 очков и сутками дежурить на сайте.
А так я за реальное равенство в конкурсе и обеими руками "За", что бы в конкурсе участвовали только основы. Ну, а пока "конкурс очков" и суточное дежурство рулит.