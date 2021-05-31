ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФАСуперлига

В УЕФА отреагировали на обращение Суперлиги в суд

вчера, 16:47

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на известие о регистрации судом Европейского союза иска представителей Суперлиги.

«УЕФА принимает к сведению заявление Европейского суда о передаче дела так называемой Суперлиги мадридским судом, несмотря на отзыв девяти клубов-основателей. УЕФА уверен в своей позиции и будет ее решительно отстаивать», — говорится в сообщении УЕФА в твиттере.

Напомним, что руководство новоявленного турнира обвиняет ФИФА и УЕФА в нарушении закона ЕС о конкуренции.

Все новости
Источник: Твиттер УЕФА
ОфициальноУЕФА представил кубок Лиги Конференций
24 мая ФотоКомментарии8
В УЕФА не комментируют возможный перенос финала ЛЧ в Англию
10 мая Комментарии6
СлухиУЕФА готов на 2 года отстранить от еврокубков клубы Суперлиги
05 мая Комментарии19
УЕФА не будет возбуждать дело в отношении Кёйперса после игры «Сити» — ПСЖ
05 мая Комментарии11
ОфициальноВсе 55 ассоциаций-членов УЕФА осудили создание Суперлиги
20 апреля Комментарии7
ОфициальноДюков избран в исполком УЕФА
20 апреля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
Вот как раз в подтверждение моих слов итоги дня. Когда конкуренты примерно в равных условиях (и то 10 тысяч не у всякого припасено на последний день месяца), то игра совсем другая. А если было бы 20-30 матчей, то рулили бы те, кто набирает по 60-80 тысяч очков для ставок. Т.е. "лучшие комментаторы". И получается, что вроде бы футбольный конкурс превращается в литературный. Набрал очков, поставил на минимальные кэфы, закрыл на всякий случай большие - получай первый приз. А понимаешь ли ты в футболе - дело десятое.
Кстати, за первый комментарий дают жалкие 10 очков, и то народ вынужден отлавливать темы. В лучшие, на 400 очков, попадают избранные. Иногда и я попадаю, но редко.
Вот и получается, что условия изначально неравные, но значит организаторам это выгодно.
Поздравляю с худи, если я всё правильно понял...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:10, ред.
Битва будет суровая. На кону большие деньги...
pomor45
pomor45
вчера в 20:35
Разбирательство в суде, а не по понятиям и праву сильного обычное дело в обществе, которое считает себя демократическим. Болезненная реакция УЕФА и ФИФА на иск довольно-таки странная для Европы, почитающей себя образцом демократии. Судя по этой реакции и по тому, как быстро 12 заговорщиков покинули ряды бунтарей, всё-таки во власть и силу в этой "демократии" верят больше, чем в право закона.
juvenale
juvenale
вчера в 19:20, ред.
ну тут либо дисквал клубов на пару лет,либо будет ооочень интересно
Aris
Aris
вчера в 18:52
И ФИФА и УЕФА не просто нарушают закон о конкуренции, они подминают под себя всю власть! А это уже рабовладение на планете Земля!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:07, ред.
Бывает и я выигрываю, но с нынешним зарабатыванием очков это редкость.
Я лишь среагировал на высказывание ангела, что на победу в группе "Яшина", а точнее на худи, появятся новые пользователи.
Просто с этой схемой зарабатыванием очков для конкурса потерялась сама суть конкурса прогнозистов, тут не важно разбираешься ты в футболе, можешь ли ты опираясь на свои знания сделать прогноз. Достаточно постоянно писать не в тему пару слов и ставить на коэффициент 1+
Посмотри на первые комментарии! Читаешь их и думаешь... как они могут сочетаться?
Конечно мы будем играть по правилам, которые нам предложены, но каждый имеет высказаться, что думает. По мне это не конкурс прогнозистов, это конкурс набора очков.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:58
Там уже все подготовлено.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:38, ред.
Дык я сутками не дежурю , но раз в час че нить напишу! Лучшие не пишу!И если это надо админам , то буду играть по их правилам и в то м сезоне повезло!Выиграл!
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 17:36
Отлично. УЕФА будет прижата к стенке и унижена.
Project Pandora
Project Pandora ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 17:29
Никто вас не ущемляет, не гони.
Legend 6
Legend 6 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:25
Нужно при регистрации паспорт просить. Тут сразу 90 % пользователей отсеятся как клоны
alexamit
alexamit
вчера в 17:24
А Пересу лучше сразу в ООН обратиться-УЕФА ущемляет права пересдастов.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:21
Перес решил быть клоуном до конца! УЕФА как в цирк сходил.
beefs
beefs
вчера в 17:17
Короче свара только начинается...
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:15
Так я в отличии от многих не скрываю, что у меня есть клон, дабы это правилами не запрещено. Тут подтекст другой.
У основы и у клона всегда очки за месяц примерно одинаковы. Так вот я являюсь активным пользователем на сайте и не редко попадаю в лучшие комментарии, но тем не менее у меня получается 20-25 тысяч очков за месяц. У меня все комментарии осмысленные, даже когда я оказываюсь первым, то мой комментарии со смыслом и не из двух, трёх слов.
Ну, что поделать не могу я без смысла писать ради 10 очков и сутками дежурить на сайте.
А так я за реальное равенство в конкурсе и обеими руками "За", что бы в конкурсе участвовали только основы. Ну, а пока "конкурс очков" и суточное дежурство рулит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:11
Хотят окончательно футбол превратить в казино.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:58
продублированные клонами)))сказал человек без клона???)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100