В УЕФА отреагировали на обращение Суперлиги в суд

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вчера, 16:47

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) отреагировал на известие о регистрации судом Европейского союза иска представителей Суперлиги.

« УЕФА принимает к сведению заявление Европейского суда о передаче дела так называемой Суперлиги мадридским судом, несмотря на отзыв девяти клубов-основателей. УЕФА уверен в своей позиции и будет ее решительно отстаивать», — говорится в сообщении УЕФА в твиттере.