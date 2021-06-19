«Барселона» объявила о трансфере Депая

Пресс-служба «Барселоны» объявила о трансфере нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.
Контракт голландца рассчитан до лета 2023 года. У Депая был вариант с переходом в «Ювентус», однако форвард принял решение присоединиться к каталонскому клубу.
✒️ Heart of a Lion— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021
👉💙🦁❤️👈 pic.twitter.com/F7YZw6Y71m
Это явно усиление . Креативный игрок .
Это явно усиление . Креативный игрок .
Осталось еще оборону подтянуть и можно сражаться на всех фронтах
Осталось еще оборону подтянуть и можно сражаться на всех фронтах
Идеальный был распасовщик!
Идеальный был распасовщик!
Депаю удачи!
Депаю удачи!
Если прогнётся по Месси, то будут держать в команде.
Если прогнётся по Месси, то будут держать в команде.
Как клуб они сильнее, просто денег значительно меньше
Как клуб они сильнее, просто денег значительно меньше
Барселона такой же середняк в Европе как Лион.
Барселона такой же середняк в Европе как Лион.