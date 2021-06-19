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«Барселона» объявила о трансфере Депая

вчера, 20:01

Пресс-служба «Барселоны» объявила о трансфере нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.

Контракт голландца рассчитан до лета 2023 года. У Депая был вариант с переходом в «Ювентус», однако форвард принял решение присоединиться к каталонскому клубу.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:24
Ну судя по таким транферам Барселона снова планирует бронзу ЛаЛиги.
3ton
3ton
сегодня в 00:40
Хорошая банда собирается к новому сезону .
Это явно усиление . Креативный игрок .
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:05
Куман всех голландцев соберет
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:10
Для статистики сойдет !
Agamaga........
Agamaga........ ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
вчера в 23:00
Когда нужно и назад отдаёт. В Ювентусе и Барселоне это два разных игрока.
juvenale
juvenale ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
вчера в 22:53
вправо,влево и назад на 5-10 метров хаах
juvenale
juvenale ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 22:53
он как бы в МЮ играл....
NOVA
NOVA
вчера в 22:47, ред.
очередной лавочник для барсы!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:29
Выбрал что покруче.
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:51
Чемпионат Европа покажет что купил Барселона
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:45
Хорошее усиление. Барселона отлично укрепила атакующую линию. Исполнители на любой вкус.
Осталось еще оборону подтянуть и можно сражаться на всех фронтах
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:26
Депай пригодится команде
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:16
Идеальный распасовщик назад)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
вчера в 21:08
Конечно. Его статистику передач посмотри в Ювентусе.
Идеальный был распасовщик!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 21:05
Он может помочь Куман знает как его использовать
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:03
А Пьянич что хороший?)
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:00
Хороший трансфер. Ожидал Депая в топ-клубе еще после ЧМ 2014
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:59
В Барселону не переходят плохие игроки, просто не все могут показать свой потенциал!
Депаю удачи!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:57
Классное усиление, еще и за бесплатно. думаю будет тащить Барсу к победам!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:55
Крутая реклама со львом!!!
ladrINTER
ladrINTER
вчера в 20:55
Очередной провальный трансфер. Скриньте.
Если прогнётся по Месси, то будут держать в команде.
G.O.A.T
G.O.A.T
вчера в 20:52, ред.
Вэлком ! Месси тебя сделает лучшим напом в Барсе, ты главно по мячу попадай от божественных пасов. Скоро увидим легенду!
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:36
Прибавит жирности постной игре
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:35
Ну взяли, и взяли...
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:32
это будет провальный трансфер... он не обороняется совсем, а это уже два таких тела на шею команды. Против Осасун возможно будет работать - но против серйозного соперника... дупай и месси одновременно на поле - это будет тупо ржачно)) Зато у Месси в центральном круге появится друг по тусовке))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:28
Классный игрок!!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 20:24
Лион хотя бы в полуфинал ЛЧ выходит и по 8 от баварии не пропускает, так что не нужно их до уровня барсы опускать
Как клуб они сильнее, просто денег значительно меньше
112910415
112910415
вчера в 20:20
Одобряем и поддерживаем!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:16
А зачем Делаю менять шило на мыло ?
Барселона такой же середняк в Европе как Лион.
particular
particular
вчера в 20:12
Возможно, при протекции Кумана, Депай будет творить и тащить...
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