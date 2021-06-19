«Барселона» объявила о трансфере Депая

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вчера, 20:01

Пресс-служба «Барселоны» объявила о трансфере нападающего «Лиона» .

Контракт голландца рассчитан до лета 2023 года. У Депая был вариант с переходом в «Ювентус», однако форвард принял решение присоединиться к каталонскому клубу.