Мбаппе попросил руководство ПСЖ отпустить его в другой клуб

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе хочет сменить команду и уже уведомил об этом руководство парижского клуба, информирует источник.
Контракт 22-летнего француза с ПСЖ истекает следующим летом, и если парижане не отпустят форварда в ближайшее время, через год он покинет команду на правах свободного агента.
В недавнем интервью Мбаппе намекнул на то, что раздумывает об уходе из ПСЖ.
Такой же перспективный бегунок как и Виниссиус.
Такой же перспективный бегунок как и Виниссиус.