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Мбаппе попросил руководство ПСЖ отпустить его в другой клуб

сегодня, 05:52

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе хочет сменить команду и уже уведомил об этом руководство парижского клуба, информирует источник.

Контракт 22-летнего француза с ПСЖ истекает следующим летом, и если парижане не отпустят форварда в ближайшее время, через год он покинет команду на правах свободного агента.

В недавнем интервью Мбаппе намекнул на то, что раздумывает об уходе из ПСЖ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:14
суета сует и томленье духа
RaulitoS
RaulitoS ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 11:42
Ну да, конечно, и чуть менее перспективный, чем Дембеле)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:09
В «Реал», получается.
Incredulous
Incredulous ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 09:42
Ну пусть будет бегунок, вы то почему так занервничали?)) Может ещё свежи в памяти четыре гола в ворота Барселоны в ЛЧ от этого бегунка?
Alex12357
Alex12357
сегодня в 08:59
Слава Богу ,неужели уберут Камерунское Эму?Это было бы очень здорово!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 08:33
Посмотрим куда лыжи навострил...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:20
Пока что это слухи
Legend 6
Legend 6
сегодня в 07:42
Желаю Реалу его подписать да подороже)
Такой же перспективный бегунок как и Виниссиус.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 07:40
Потом окажется что самую высокую зарплату предложит ПСЖ и в трансферное окно перейдёт обратно)
beefs
beefs
сегодня в 06:33
Килиан захотел новых эмоций...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:26
Так он еще попросил прибавки к зарплате.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:21
Если Мбампе не интересуют деньги, тогда его переход возможен. А личный контракт сейчас никто не перебьёт ПСЖ. Скорее всего он останется.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:00
Как всегда будет много слухов, а в концовке Мбаппе продлит контракт и скажет, что не хотел уходить и в ПСЖ ему всё нравится.
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