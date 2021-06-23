Мбаппе попросил руководство ПСЖ отпустить его в другой клуб

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сегодня, 05:52

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции хочет сменить команду и уже уведомил об этом руководство парижского клуба, информирует источник.

Контракт 22-летнего француза с ПСЖ истекает следующим летом, и если парижане не отпустят форварда в ближайшее время, через год он покинет команду на правах свободного агента.