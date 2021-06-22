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Зобнин: «Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили»

вчера, 20:32

Полузащитник сборной России Роман Зобнин после поражения в матче Евро-2020 с Данией (1:4) принёс извинения болельщикам национальной команды.

Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили на протяжении всего турнира. Мы чувствовали их поддержку и в Санкт-Петербурге, и даже в Копенгагене, куда не разрешили въехать российским поклонникам футбола.

К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю. Готов принять на себя весь удар или, как сейчас говорят, хейт. Это не проблема. Как человек постараюсь остаться сильным и быстрее перевернуть негативные страницы в своей жизни. Ошибаются абсолютно все, причем, не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад.

Зобнин получил худший рейтинг в матче со сборной Дании.

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Все комментарии
Михаил Полунин
Михаил Полунин
сегодня в 03:19
Это ошибка всей команды...
А 4-й гол? Просто мимо датчанина несутся 2 игрока к своим воротам!
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:21
Крыса ваш Зобнин.
Можно наверное не объяснять почему.
Крысе - крысиное.
Марат Ашряфетдинов
Марат Ашряфетдинов
сегодня в 00:57
Да, он ошибся грубо, но неужели думаете что мы проиграли из-за этой его ошибки?
1-я конная
1-я конная ответ Евгений Сербин (раскрыть)
сегодня в 00:10
А я надеялся, что у этих уб...ков осталась хоть толика гордости за свою страну. А оказывается "...Ошибаются абсолютно все, причем, не только в футболе. Нужно идти дальше и не оглядываться назад..."
1-я конная
1-я конная
сегодня в 00:02
Рома - за что извиняться? Ты оказывается заколачивал гвоздь в крышку сборной. На дне есть дно - и там Зобно
BDA8181
BDA8181 ответ Makao (раскрыть)
сегодня в 00:01
Так не кто этот хлам не застовляет брать!! Возьми других?! Посмотри даже на УПЛ, там Шахта постоянно выписывает тренеров с хорошим имеджем,почему наши инвалиды не могут себе такое позволить?! я вот примерно ответ знаю,а вы знаете?!Ответ прост. туда идут зная о том что могут свобоно уйти на повышение, а у нас как в золотой клетке,
Евгений Сербин
Евгений Сербин
вчера в 23:58
Я верил, что не выйдите из группы, вы оправдали, молодцы, спасибо за сделанное, просто лучшие. Следующая ставка, что не отберетесь на ЧМ22, не подведите.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 23:56
Не надо никаких оправданий. Умные люди не стреляют в пианистов. А футбол продолжается.
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 23:46
Мертвячий мертвяк!
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 23:38
А зачем вообще было боязливо отдавать назад вратарю почти с центра поля? Этим действием просто показал уровень всей сборной в целом, неуверенность и безволие
Makao
Makao ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 23:17
Да ну понятное дело, сравнил небо с землей. Однако, названные тренеры годны для конкретно рпл.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:08
А чего Зобнин не бил по воротам??? Да и разве каждый удар голом заканчивается . Зобнин чемпионат провел слабо , очень слабо. В чем причина я не знаю . И если бы не Головин , мы бы вообще моментов не имели. Зобнин, Оздоев, Кузяев , Дзюба ...все три игры провалили.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:03
Ключевая фраза в предложении - "которые в нас верили"........
Надеюсь эти 4 болельщика примут извинения Романа....
steelhead
steelhead
вчера в 22:56
Все правильно говорит Зобнин, нет времени на раскачку. Работать надо, как на галерах.
протон1
протон1
вчера в 22:53
зобнин примим извинения. если черчесу в лицо скажешь иди работать бар-меном . коко колы открывать
YVG
YVG
вчера в 22:47
Ни в одном матче на Евро не принес пользы, полный балласт.
Crooclin
Crooclin
вчера в 22:41
Смотрел нарезки эпизодов от БиБиСи и момент с пасом Зобнина "на ворота": Россия перехватила мяч, датчане планово отходят назад, сохраняя высокую линию прессинга, по сценарию эпизода должна начинаться очередной тактический выход в атаку из обороны сборной России, комментатор болтает какую-то отвлечённую шнягу и вдруг удивлённое "OWH! What's this!&??"
BDA8181
BDA8181 ответ Makao (раскрыть)
вчера в 22:41
Я назову!! Это полуфабрикат!!! Скажи в топ 5 чемпионатах клубы которые идут в лидерах,кому оно нужно?! даже за бесплатно!!!!!!!!!!! Правильно оно ни кому ненужно!!Потому как молодёжь у них играет лучше!!!
311
311 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 22:37
Он что петрушка или кукла говорящая перед каждым отдельным журналистом извиняться?
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:36
Ну хорошо что ожидания болельщиков не оказались сугубо их проблемой, как бывало ранее.
pomor45
pomor45
вчера в 22:36
Всё этим и кончится: извинился, отряхнулся и пошёл дальше, как ни в чём ни бывало. Этим приёмом они овладели в совершенстве. В этой технологии они развиваются куда как быстрее, чем в футбольной. Есть с кого пример брать - с ГТ, который заявил, что они выдали лучший матч на этом Евро.
311
311 ответ Makao (раскрыть)
вчера в 22:35
Роман, может, и хороший футболист, но на уровне РПЛ. Какими полезными действиями он запомнился на ЧЕ? Ладно, если бы он тащил весь чемпионат, а в последнем матче допустил ошибку. Ну и остальные наши сборники ничем не лучше, кроме разве что Фернандеса, Миранчука и Головина. Так что Рома в своей тарелке, выше х.. не прыгнешь!)
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:35
Полузащитник сборной России Роман Зобнин после поражения в матче Евро-2020 с Данией (1:4) принёс извинения болельщикам национальной команды:

"К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю..."

- Это радует...

"Нужно идти дальше и не оглядываться назад..."

- А вот это не радует. Надо оглядываться... Надо вспоминать все свои ошибки и ляпы, дабы их больше не повторять... Иначе это песня без начала и конца: накосячил - извинился, накосячил - извинился, а болельщик-дурак, пусть смотрит, терпит и утирается...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ 311 (раскрыть)
вчера в 22:34
Дзюба сказал обкакались а не извинился и на утро сказал журналистам идите нафиг почти так
x9ef87zpk97e
x9ef87zpk97e
вчера в 22:29, ред.
    протон1
    протон1 ответ Makao (раскрыть)
    вчера в 22:25
    еще кто есть? не ужели больше нет? может газаева приглосим ради родины... слуцкого тоже можно. и семина и бердыева... может гаджи гаджиева?
    311
    311 ответ gavryushabuk (раскрыть)
    вчера в 22:21
    Дзюба это первым сделал, как и положено капитану!)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 22:20
    Один из не многих , который сам , не жена брат или сват , сам принес свое извинение. Мужик . Да ляп дичайший., бывает.... А вот почему тренерский штаб молчит...???
    311
    311 ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 22:20
    А как же Бузова?)
    Знатог
    Знатог
    вчера в 22:12
    Ну чё ты, датские болельщики тобой довольны.
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