Дм. Черышев: «Для сборной Испании дороги назад нет, им нужна только победа»

, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, прокомментировал предстоящий матч Евро-2020 между сборными Словакии и Испании.

Для сборной Испании дороги назад нет, им нужна только победа, чтобы выйти из группы. Они приложат максимум усилий для этого. Очень много критики сейчас в адрес Луиса Энрике и Мораты. Многие считают, что пора расставаться с тренером сборной Испании. Но команда сделает все, чтобы выиграть. Обстановка в коллективе хорошая, много перспективных игроков, которым надо поймать кураж. Когда они это сделают и вольются в коллектив, эта сборная преподнесёт приятные сюрпризы. Уже два матча Испания играет у себя, но положительного результата это не принесло. Так что надо прикладывать больше сил в игре со Словакией.