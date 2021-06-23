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Дм. Черышев: «Для сборной Испании дороги назад нет, им нужна только победа»

сегодня, 09:36
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия-:-Логотип футбольный клуб ИспанияИспания19:00 Не начался

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, прокомментировал предстоящий матч Евро-2020 между сборными Словакии и Испании.

Для сборной Испании дороги назад нет, им нужна только победа, чтобы выйти из группы. Они приложат максимум усилий для этого. Очень много критики сейчас в адрес Луиса Энрике и Мораты. Многие считают, что пора расставаться с тренером сборной Испании. Но команда сделает все, чтобы выиграть. Обстановка в коллективе хорошая, много перспективных игроков, которым надо поймать кураж. Когда они это сделают и вольются в коллектив, эта сборная преподнесёт приятные сюрпризы. Уже два матча Испания играет у себя, но положительного результата это не принесло. Так что надо прикладывать больше сил в игре со Словакией.

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 10:24
Словакии только победы!
bashnat013
bashnat013
сегодня в 10:07, ред.
Лучше ничейка и хохлы домой поедут,и в 1/8 против испанцев можно заряжать по полной на победу
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:54
Испания победит,это точно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:51, ред.
Испания не реализовала массу острых моментов за два прошлых матча. Возможно со Словакией увидим хотя бы два гола от испанцев.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:43
Думаю Испания победит
whf27z4s82ea
whf27z4s82ea
сегодня в 09:40
Сегодня они и одержат свою победу!
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