ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Бышовец: «Франция в матче с Португалией явный фаворит»

сегодня, 09:22
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция22:00 Не начался

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал предстоящий матч Евро-2020 между сборными Франции и Португалии.

Я считаю, что Франция в этом матче явный фаворит. После последнего матча Португалии можно сказать, что у них есть проблемы в обороне. Германия очень легко вскрывала их защиту. У Франции возникли проблемы с венграми из-за отсутствия ротации состава. Нужно было дать ключевым игрокам отдых. Нападающие сборной Франции посчитали этот матч проходным, поэтому были за это наказаны потерей двух очков. Думаю, что в предстоящем матче французы будут пытаться реабилитироваться, они смогут добиться победы.

Напомним, Франция уже вышла в плей-офф турнира.

Все новости
Мещеряков — о провале сборной: «Итог один — всем надо работать»
Сегодня, 14:52 Комментарии9
«Мои игроки всегда будут лучшими». Витория высказался об ошибке Зобнина
Сегодня, 13:17 Комментарии15
Педро Роша: «Я заслужил шанс, чтобы остаться в первой команде „Спартака“»
Сегодня, 13:07 Комментарии4
Кутепов: «Какой мужик Витория? Как мужик – не знаю, я ими не увлекаюсь»
Сегодня, 12:59 Комментарии7
Гинер заявил, что ЦСКА больше не будет совершать трансферы этим летом
Сегодня, 12:16 Комментарии17
Дм. Черышев: «Для сборной Испании дороги назад нет, им нужна только победа»
Сегодня, 09:36 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 10:33
Обе команды устроит ничья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:38, ред.
Португадия - крепкий орешек со звездным составом. Легкой прогулки у Франции не будет. Возможна ничья.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 09:24
Она и с венгрией была фаворитом
YVG
YVG
сегодня в 09:23
Абсолютно не так.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100