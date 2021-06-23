Бышовец: «Франция в матче с Португалией явный фаворит»

Бывший тренер сборной России прокомментировал предстоящий матч Евро-2020 между сборными Франции и Португалии.

Я считаю, что Франция в этом матче явный фаворит. После последнего матча Португалии можно сказать, что у них есть проблемы в обороне. Германия очень легко вскрывала их защиту. У Франции возникли проблемы с венграми из-за отсутствия ротации состава. Нужно было дать ключевым игрокам отдых. Нападающие сборной Франции посчитали этот матч проходным, поэтому были за это наказаны потерей двух очков. Думаю, что в предстоящем матче французы будут пытаться реабилитироваться, они смогут добиться победы.