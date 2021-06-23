Червиченко: «Черчесов вряд ли сам уйдёт. У него прекрасный контракт»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему возможной отставки с поста главного тренера сборной России.

Черчесов вряд ли сам уйдёт. Он человек взрослый, человек адекватный. Понимает, что в ближайшее время даже треть тех условий, которые есть у него сейчас, он не получит. У него прекрасный контракт, ответственности ноль, свободного времени много. Ездишь за счёт РФС смотреть игроков, проводишь сборы рядом со вторым домом. Что ещё нужно, чтобы встретить старость?