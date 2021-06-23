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Червиченко: «Черчесов вряд ли сам уйдёт. У него прекрасный контракт»

сегодня, 02:32

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему возможной отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

Черчесов вряд ли сам уйдёт. Он человек взрослый, человек адекватный. Понимает, что в ближайшее время даже треть тех условий, которые есть у него сейчас, он не получит. У него прекрасный контракт, ответственности ноль, свободного времени много. Ездишь за счёт РФС смотреть игроков, проводишь сборы рядом со вторым домом. Что ещё нужно, чтобы встретить старость?

В РФС же какие-то умные люди подписали с ним такой контракт, из которого почти невозможно выскочить без компенсации до чемпионата мира. Не знаю, смогут ли эти умники решить этот вопрос, чтобы разорвать контракт с Черчесовым. Может быть, пойдут наверх и применят метод убеждения. С этим у нас в стране всё хорошо. Поскольку у нас тренер многогранный, много бизнесов открыто, помимо футбола. Может быть, наверху посмотрят за ним пристально и скажут: «Нет, давайте вы по совести поступите, а мы здесь глаза закроем».

Ранее появилась информация о том, что Черчесов намерен продолжить работу в сборной России до конца ЧМ-2022.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:26
Это уже все поняли.
протон1
протон1
сегодня в 03:53
что тебе черчесов не хватает7 ты же обеспечил свою старость. забота о своих потомках что ли теперь?.
протон1
протон1
сегодня в 03:52
эти умники или пусть платять на его увольнение со своих распиленных карманов. надо донести до путина . есть сайты где можно петицию набрать в кол голосов и рассмотрят. он просто не уйдет вампир. милиардер. вампир такой а, улыбается то как. все ни почем . извраты собрались чо ли там
зигзаг
зигзаг
сегодня в 03:31
Отлично сказано про толстошеего
s8hebznkn865
s8hebznkn865
сегодня в 03:00
Андрей,он приходил на матч тв после чм и говорил что продлил контракт по схеме 2+2( т .е после евро контракт должен быть или закончится автоматом или наоборот продлится на два года,в зависимости от результата на евро) Как известно евро перенесли из-за пандемии на год.... И тут мы узнаем с удивлением, оказывается у него уже контракт до чм в Катаре включительно.... Он ещё не выступил на евро...а они уже продлили с ним....Ничего не учит ситуация с Капелло....как можно продлевать контракт до результатов на евро??!! Как??!! РФС вы вообще с головой дружите!!!! Естественно физрук будет выбивать неустойку...пусть те,кто подписывают бредовый контракт ему выплачивают!!!! Если бы усач был бы мужиком,то он бы разорвал контракт.... Но он плюет всем болельщикам в лицо..... Хотя люди со всей страны готовы скинуться лишь бы он ушел......
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:40
Гнать поганой метлой прямо сейчас.
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