Червиченко: «Черчесов вряд ли сам уйдёт. У него прекрасный контракт»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему возможной отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
Черчесов вряд ли сам уйдёт. Он человек взрослый, человек адекватный. Понимает, что в ближайшее время даже треть тех условий, которые есть у него сейчас, он не получит. У него прекрасный контракт, ответственности ноль, свободного времени много. Ездишь за счёт РФС смотреть игроков, проводишь сборы рядом со вторым домом. Что ещё нужно, чтобы встретить старость?
В РФС же какие-то умные люди подписали с ним такой контракт, из которого почти невозможно выскочить без компенсации до чемпионата мира. Не знаю, смогут ли эти умники решить этот вопрос, чтобы разорвать контракт с Черчесовым. Может быть, пойдут наверх и применят метод убеждения. С этим у нас в стране всё хорошо. Поскольку у нас тренер многогранный, много бизнесов открыто, помимо футбола. Может быть, наверху посмотрят за ним пристально и скажут: «Нет, давайте вы по совести поступите, а мы здесь глаза закроем».
Ранее появилась информация о том, что Черчесов намерен продолжить работу в сборной России до конца ЧМ-2022.