Мор: «Бердыев — идеальный вариант для сборной России»

Бывший защитник «Спартака» прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020 и предложил кандидатуру на должность главного тренера российской команды.

Я соглашусь, что есть уже определённый тупик. Не видно, какими ещё красками наша сборная может заиграть. Мне кажется, то, как видел Черчесов игру, он выжал максимум. Было очевидно, что мы проиграем Бельгии и Дании. Думал, что проиграем датчанам не с разгромным счётом, выйдем дальше с третьего места.

Когда звучала фамилия Бердыева по отношению к «Спартаку», то я был против, а для сборной, мне кажется, это идеальный вариант. Если не Черчесов, то Бердыев. Думаю, это самый лучший вариант.