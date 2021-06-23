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Мор: «Бердыев — идеальный вариант для сборной России»

сегодня, 06:51

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020 и предложил кандидатуру Курбана Бердыева на должность главного тренера российской команды.

Я соглашусь, что есть уже определённый тупик. Не видно, какими ещё красками наша сборная может заиграть. Мне кажется, то, как видел Черчесов игру, он выжал максимум. Было очевидно, что мы проиграем Бельгии и Дании. Думал, что проиграем датчанам не с разгромным счётом, выйдем дальше с третьего места.

Когда звучала фамилия Бердыева по отношению к «Спартаку», то я был против, а для сборной, мне кажется, это идеальный вариант. Если не Черчесов, то Бердыев. Думаю, это самый лучший вариант.

Ранее появилась информация о том, что действующий наставник сборной России Станислав Черчесов не собирается покидать команду до конца контракта, который истекает после ЧМ-2022.

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Все комментарии
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
сегодня в 14:47
Назначить временно Семина до ЧМ 2022 в Катаре, а туда отправить Бердыева, если наша сборная конечно только попадёт на ЧМ 2022.
-Хостинский-
-Хостинский- ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 11:02
Где ты и у кого видел совесть когда на кону огромные деньги, усатый никогда не признает вину свою и тем более не уйдет сам
Q-J-G
Q-J-G ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 10:05
Стиль игры, который даёт положительный результат, хороший стиль, тем более, когда речь идёт о сборной...

У С.Черчесова ни стиля, ни результата, ни амбиций, ни совести, была бы совесть, сам бы подал в отставку...
Q-J-G
Q-J-G ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:55
Предлагали так, чтобы он отказался, чтобы предложить С.Черчесову, что в итоге и случилось.
Решение принимал В. Мутко, главным критерием в выборе главного тренера были не заслуги в тренерской карьере, а личные симпатии и антипатии В.Мутко.

Но да, предлагали под давлением общественности, но зная Курбана Бекиевича было несложно предложить на таких условиях, чтобы он отказался!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:48, ред.
А Бердыеву это нужно? Должность главного тренера сборной России очень неблагодарная. Никому еще она не принесла славы. Зато закончить тренерскую карьеру и испортить свою репутацию там можно на раз. Тренировать этих дровосеков с толстыми кошельками нужно набраться терпения и нервов, а сделать трансферы под свои задумки возможности нет.
Anisovich
Anisovich
сегодня в 09:35
Еще бы Аленичева предложил.
stanichnik
stanichnik ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 09:34
Доброго Здоровья, Роман!
Как говорится, торг здесь не уместен. Для вывода российской сборной из кризиса можно пойти на условия Курбан Бекиевича, тем более, что своими достижениями на тренерском поприще он полностью отрабатывает деньги, положенные ему в качестве зарплаты. И пусть стиль игры, которую ставит Бердыев в своих командах многим не нравится, но главное это приносит в большинстве случаев всегда положительный результат, который ждут наши болельщики. Через два месяца статруют осенние отборочные матчи на ЧМ-2022 и к этому времени вопрос с новым и только с новым Главным тренером Сборной должен быть решён!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 09:00
Усач сказал ждите встречи осенью, неужели в РФС такие бестолочи сидят что после такого провала не уволили сразу,на работе чуть так не сделаешь сразу увольняют,а тут обгадили Россию на всю Европу еще держат и не спешат увольнять, а усач как ни в чем не бывало говорит до встречи осенью. Это полный пипец
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:56
У Курбана Бекиевича нет шансов....!

Северная Осетия занимает первое место в России по количеству долгожителей,
Станиславу Саламовичу ещё только 57 лет!

С.Черчесов это надолго...!!!
161регион
161регион
сегодня в 08:55
Только КББ может вытащить из авна нашу сборную, это 100%!!! Чабану надо собирать пожитки и валить пока при памяти
Давайте думать
Давайте думать ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 08:36
Черчесов верит в контракт, в деньги вера стабильна и не поколебима!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:23
Черчесов не собирается уходить - он верит в себя
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:23
Бердыев клубный тренер, ему нужна ежедневная работа с футболистами и если бы предложение поступило (хотя это вряд ли возможно), то он бы отказался. КБ ждёт предложение от клуба РПЛ с амбициями. Вот ЦСКА сейчас без тренера, например.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:14
Не назначат его
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:08
Бердыев в своё время отказался.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:52
Вот он, спаситель святой Руси, Курбан Бердыев:
eacbyeug5nq3
eacbyeug5nq3
сегодня в 07:50
Черкесов вечен .По моему у него пожизненный контракт.Без права разрыва.Интересно должность наследственная?
Legend 6
Legend 6
сегодня в 07:43
Бердыев идеальный вариант. Также как и Черчесов, меньше чем за 2.5 работать в сборную не пойдёт
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:42
Ага, попробуй сначала уссатого таракана из сборной выкурить!) Хотя звучит очень смешно, даже по сегодняшним временам: что значит выкурить? Таракан явно не справлялся, не справляется и не будет справляться со своими обязанностями. Так снимем тапок и по усам его! Потом продезинфецировать место расплющивания и после этого приглашать.)
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:38
Усатого таракана сейчас клещами с места ГТ сборной не вытянешь.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:28
Сначала с Черчесовым надо расстаться.
YVG
YVG
сегодня в 07:11
Хуже варианта трудно придумать, лучше только Гунько или Ледяхов.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 07:09
Будем наблюдать как одиннадцать игроков стоят в своих воротах
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 07:00
Бердыев лучший вариант!
А как же Сережа?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:59
Только не это...
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