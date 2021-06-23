Мор: «Бердыев — идеальный вариант для сборной России»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал выступление сборной России на Евро-2020 и предложил кандидатуру Курбана Бердыева на должность главного тренера российской команды.
Я соглашусь, что есть уже определённый тупик. Не видно, какими ещё красками наша сборная может заиграть. Мне кажется, то, как видел Черчесов игру, он выжал максимум. Было очевидно, что мы проиграем Бельгии и Дании. Думал, что проиграем датчанам не с разгромным счётом, выйдем дальше с третьего места.
Когда звучала фамилия Бердыева по отношению к «Спартаку», то я был против, а для сборной, мне кажется, это идеальный вариант. Если не Черчесов, то Бердыев. Думаю, это самый лучший вариант.
Ранее появилась информация о том, что действующий наставник сборной России Станислав Черчесов не собирается покидать команду до конца контракта, который истекает после ЧМ-2022.
У С.Черчесова ни стиля, ни результата, ни амбиций, ни совести, была бы совесть, сам бы подал в отставку...
У С.Черчесова ни стиля, ни результата, ни амбиций, ни совести, была бы совесть, сам бы подал в отставку...
Решение принимал В. Мутко, главным критерием в выборе главного тренера были не заслуги в тренерской карьере, а личные симпатии и антипатии В.Мутко.
Но да, предлагали под давлением общественности, но зная Курбана Бекиевича было несложно предложить на таких условиях, чтобы он отказался!
Решение принимал В. Мутко, главным критерием в выборе главного тренера были не заслуги в тренерской карьере, а личные симпатии и антипатии В.Мутко.
Но да, предлагали под давлением общественности, но зная Курбана Бекиевича было несложно предложить на таких условиях, чтобы он отказался!
Как говорится, торг здесь не уместен. Для вывода российской сборной из кризиса можно пойти на условия Курбан Бекиевича, тем более, что своими достижениями на тренерском поприще он полностью отрабатывает деньги, положенные ему в качестве зарплаты. И пусть стиль игры, которую ставит Бердыев в своих командах многим не нравится, но главное это приносит в большинстве случаев всегда положительный результат, который ждут наши болельщики. Через два месяца статруют осенние отборочные матчи на ЧМ-2022 и к этому времени вопрос с новым и только с новым Главным тренером Сборной должен быть решён!
Как говорится, торг здесь не уместен. Для вывода российской сборной из кризиса можно пойти на условия Курбан Бекиевича, тем более, что своими достижениями на тренерском поприще он полностью отрабатывает деньги, положенные ему в качестве зарплаты. И пусть стиль игры, которую ставит Бердыев в своих командах многим не нравится, но главное это приносит в большинстве случаев всегда положительный результат, который ждут наши болельщики. Через два месяца статруют осенние отборочные матчи на ЧМ-2022 и к этому времени вопрос с новым и только с новым Главным тренером Сборной должен быть решён!
Северная Осетия занимает первое место в России по количеству долгожителей,
Станиславу Саламовичу ещё только 57 лет!
С.Черчесов это надолго...!!!
Северная Осетия занимает первое место в России по количеству долгожителей,
Станиславу Саламовичу ещё только 57 лет!
С.Черчесов это надолго...!!!
А как же Сережа?
А как же Сережа?