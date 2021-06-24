Андерссон: «Левандовски, пожалуй, лучший форвард в мире прямо сейчас»

Главный тренер сборной Швеции дал комментарий после победы над Польшей (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и выхода своей команды в плей-офф турнира с 1-го места в группе.

Думаю, наши соперники считают, что играть против нас трудно, и так и должно быть. Польша — выдающаяся футбольная нация с игроком мирового класса в составе, который несколько раз продемонстрировал свой талант. Я очень рад, что нам удалось справиться с ситуацией и выиграть матч.

В целом мы хорошо оборонялись. Первый гол был забит благодаря фантастическому индивидуальному мастерству. Это (Прим. — ) искусный футболист и, вероятно, лучший форвард в мире прямо сейчас. Он дважды забил нам. Мы немного разочарованы этим, но мы забили три мяча.