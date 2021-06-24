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Андерссон: «Левандовски, пожалуй, лучший форвард в мире прямо сейчас»

сегодня, 06:50
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция3 : 2Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон дал комментарий после победы над Польшей (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и выхода своей команды в плей-офф турнира с 1-го места в группе.

Думаю, наши соперники считают, что играть против нас трудно, и так и должно быть. Польша — выдающаяся футбольная нация с игроком мирового класса в составе, который несколько раз продемонстрировал свой талант. Я очень рад, что нам удалось справиться с ситуацией и выиграть матч.

В целом мы хорошо оборонялись. Первый гол был забит благодаря фантастическому индивидуальному мастерству. Это (Прим. — Роберт Левандовски) искусный футболист и, вероятно, лучший форвард в мире прямо сейчас. Он дважды забил нам. Мы немного разочарованы этим, но мы забили три мяча.

Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски после игры со Швецией отметил, что сборной Польши не везло в матчах Евро-2020.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:25
Классный нап , но молодежь уже подпирает .
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:21
Думаю с этим трудно спорить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:55
Можно с уверенностью потверждать слова Андерсона.
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