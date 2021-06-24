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Таркович: «После 3-го гола матч превратился в выставочную игру для Испании»

сегодня, 06:21
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия0 : 5Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал поражение от Испании (0:5) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Нелегко играть против такого соперника. Вы должны быть хорошо организованы, надёжно играть в защите, но мы этому не соответствовали. Совершать такие ошибки в матче против Испании просто неприемлемо.

Мы внесли некоторые изменения в игру, в том числе в схему. Но, думаю, что после третьего гола встреча превратилась в выставочный матч для Испании.

Голкипер словацкой сборной Мартин Дубравка в этом поединке установил уникальное достижение в матчах чемпионатов мира и Европы.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:01
Класс испанцев не сравнимо выше у словаков.
112910415
112910415
сегодня в 07:30
они, оказалось, и забивать умеют !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:22
Испанцев прорвало...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:35
У кого то все получалось, у кого то ничего - это бывает.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:29
Если уж у испанцев пошло, то пошло по полной.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:23
Ничего страшного, потренировались.
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