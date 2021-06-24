Таркович: «После 3-го гола матч превратился в выставочную игру для Испании»

Главный тренер сборной Словакии прокомментировал поражение от Испании (0:5) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Нелегко играть против такого соперника. Вы должны быть хорошо организованы, надёжно играть в защите, но мы этому не соответствовали. Совершать такие ошибки в матче против Испании просто неприемлемо.

Мы внесли некоторые изменения в игру, в том числе в схему. Но, думаю, что после третьего гола встреча превратилась в выставочный матч для Испании.