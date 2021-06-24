Левандовски: «Польше не везло на Евро-2020. Мы заслуживали большего»

Нападающий «Баварии» и сборной Польши прокомментировал поражение от Швеции (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и вылет своей команды из турнира.

Мы расстроены и раздосадованы. Возможно, где-то нам не хватало мастерства, но мы отдали все свои силы.

Нам не везло на этом турнире. У нас было много голевых возможностей, но мы их не использовали. В то время как у наших соперников мог быть один полумомент, который в итоге становился голом.

Тот факт, что из-за трёх голов этой мой лучший чемпионат Европы, меня никак не утешает. Все эти голы я бы обменял на выход в следующий раунд. Я чувствую, что эта команда заслуживала большего. Может быть, не аплодисментов, потому что мы выбыли, но учитывая всё, что мы отдали здесь, награда слишком мала.