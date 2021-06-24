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Левандовски: «Польше не везло на Евро-2020. Мы заслуживали большего»

сегодня, 03:43
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция3 : 2Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение от Швеции (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и вылет своей команды из турнира.

Мы расстроены и раздосадованы. Возможно, где-то нам не хватало мастерства, но мы отдали все свои силы.

Нам не везло на этом турнире. У нас было много голевых возможностей, но мы их не использовали. В то время как у наших соперников мог быть один полумомент, который в итоге становился голом.

Тот факт, что из-за трёх голов этой мой лучший чемпионат Европы, меня никак не утешает. Все эти голы я бы обменял на выход в следующий раунд. Я чувствую, что эта команда заслуживала большего. Может быть, не аплодисментов, потому что мы выбыли, но учитывая всё, что мы отдали здесь, награда слишком мала.

Забив Испании во 2-м туре группового этапа, Левандовски установил рекорд в сборной Польши.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:52
Играли поярче шведов, время не хватило
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:00
Лично я рад за польшу.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:28
Такие же неудачники как и мы.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:58
Только сегодня команда выглядела вполне добротно, просто шведам чуть больше повезло. Но две предыдущие игры радости польским болельщикам , думаю, не доставили. На что наиграли, то и получили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:52
Все пролетевшие остались недовольными...
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