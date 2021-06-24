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Али Даеи: «Мой рекорд будет принадлежать Роналду. Это большая честь»

сегодня, 01:19
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи в своём инстаграм поздравил форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с повторением его рекорда. Роналду реализовал два пенальти в матче с Францией на Евро-2020 (2:2) и сравнялся с Даеи по числу голов за сборные (109 мячей).

Поздравляю Криштиану, который теперь находится в одном голе о того, чтобы побить рекорд по голам за национальные сборные среди мужчин.

Для меня большая честь, что это выдающееся достижение будет принадлежать Роналду — великому футбольному чемпиону и гуманисту, который вдохновляет и влияет на жизни людей по всему миру.

Вперёд!

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:01
Рон ещё перегонити будет первым.
Dobermаn
Dobermаn
сегодня в 06:04
У гомика из Аргентины тоже рекорд-6 матчей без выигрыша над Чили😂😂😂
ОПС
ОПС
сегодня в 03:21
Поздравил, ну и ладно.
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