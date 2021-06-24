Али Даеи: «Мой рекорд будет принадлежать Роналду. Это большая честь»

Экс-нападающий сборной Ирана в своём инстаграм поздравил форварда «Ювентуса» и сборной Португалии с повторением его рекорда. Роналду реализовал два пенальти в матче с Францией на Евро-2020 (2:2) и сравнялся с Даеи по числу голов за сборные (109 мячей).

Поздравляю Криштиану, который теперь находится в одном голе о того, чтобы побить рекорд по голам за национальные сборные среди мужчин.

Для меня большая честь, что это выдающееся достижение будет принадлежать Роналду — великому футбольному чемпиону и гуманисту, который вдохновляет и влияет на жизни людей по всему миру.

Вперёд!