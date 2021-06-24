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Сантуш: «Португалия мощно провела матч с Францией, но нам есть куда расти»

сегодня, 05:56
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш дал комментарий после матча с Францией (2:2) в 3-м туре группового этапа Евро-2020 и выхода своей команды в плей-офф турнира с 3-го места в группе.

Что мне действительно понравилось, так это коллективные действия команды. Когда меня спрашивали, что нужно сделать, чтобы матч с Германией не повторился, я сказал «быть самими собой».

Мы сыграли мощно, последовательно и не теряли боевого духа. Нам ещё есть куда расти. Мы не очень хорошо начали второй тайм, но перегруппировались.

Теперь нам нужно думать о Бельгии, которая является серьёзным соперником. Они на первом месте в рейтинге сборных. Но давайте проанализируем их и разберёмся, что мы должны сделать в этом матче.

Матч Бельгия — Португалия в 1/8 финала ЧЕ состоится 27 июня в Севилье.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:57
Пожелаю португалам дойти до финала, там играет великий футболист.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:28
Матч с Бельгией сродни финалу.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:24
Да не так уж и мощно, вот с Бельгией надо мощно играть, иначе удачи не видать.
beefs
beefs
сегодня в 06:22
Очень красивый матч намечается, посмотрим с удовольствием...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:05
Повезло конечно Португалии!
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