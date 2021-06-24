Сантуш: «Португалия мощно провела матч с Францией, но нам есть куда расти»

Главный тренер сборной Португалии дал комментарий после матча с Францией (2:2) в 3-м туре группового этапа Евро-2020 и выхода своей команды в плей-офф турнира с 3-го места в группе.

Что мне действительно понравилось, так это коллективные действия команды. Когда меня спрашивали, что нужно сделать, чтобы матч с Германией не повторился, я сказал «быть самими собой».

Мы сыграли мощно, последовательно и не теряли боевого духа. Нам ещё есть куда расти. Мы не очень хорошо начали второй тайм, но перегруппировались.

Теперь нам нужно думать о Бельгии, которая является серьёзным соперником. Они на первом месте в рейтинге сборных. Но давайте проанализируем их и разберёмся, что мы должны сделать в этом матче.