ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Росси: «2:2 в Мюнхене, но мы расстроены, а немцы празднуют. Невероятно»

сегодня, 05:26
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 2Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси дал комментарий после матча с Германией (2:2) в 3-м туре группового этапа Евро-2020 и вылета своей команды из турнира.

2:2 в Мюнхене, но мы разочарованы, а немцы празднуют. Это невероятно и говорит само за себя. Мы расстроены, потому что были очень близки к выходу в плей-офф, и парни заслуживали этот результат.

Они дрались как львы на протяжении всех трёх матчей и заставили всю страну гордиться ими. Мы никогда не боялись громких имён наших соперников. Мы стояли плечом к плечу против вех. Никто не может жаловаться на наше выступление или настрой.

Германия спаслась от поражения в матче с Венгрией и вышла в 1/8 финала ЧЕ со 2-го места в группе. В плей-офф немецкой команде предстоит сыграть против Англии.

Все новости
Энрике: «У Испании получалось не всё, но я доволен»
Сегодня, 07:29 Комментарии2
Андерссон: «Левандовски, пожалуй, лучший форвард в мире прямо сейчас»
Сегодня, 06:50 Комментарии3
Таркович: «После 3-го гола матч превратился в выставочную игру для Испании»
Сегодня, 06:21 Комментарии6
Сантуш: «Португалия мощно провела матч с Францией, но нам есть куда расти»
Сегодня, 05:56 Комментарии5
Левандовски: «Польше не везло на Евро-2020. Мы заслуживали большего»
Сегодня, 03:43 Комментарии5
Лёв: «Матч с Венгрией был нервным. Очень рад, что мы вышли из этой группы»
Сегодня, 02:46 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:24
В отличии от наших венгерским болельщикам нестыдно за свою сборную!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:49
Мадьяры молодцы чё там говорить.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:28
Удача была уже совсем в руках.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100