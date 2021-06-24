Росси: «2:2 в Мюнхене, но мы расстроены, а немцы празднуют. Невероятно»

Главный тренер сборной Венгрии дал комментарий после матча с Германией (2:2) в 3-м туре группового этапа Евро-2020 и вылета своей команды из турнира.

2:2 в Мюнхене, но мы разочарованы, а немцы празднуют. Это невероятно и говорит само за себя. Мы расстроены, потому что были очень близки к выходу в плей-офф, и парни заслуживали этот результат.

Они дрались как львы на протяжении всех трёх матчей и заставили всю страну гордиться ими. Мы никогда не боялись громких имён наших соперников. Мы стояли плечом к плечу против вех. Никто не может жаловаться на наше выступление или настрой.