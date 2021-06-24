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Лёв: «Матч с Венгрией был нервным. Очень рад, что мы вышли из этой группы»

сегодня, 02:46
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 2Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подвёл итоги матча с Венгрией (2:2) в 3-м туре группового этапа Евро-2020 и прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала турнира со 2-го места в группе.

Мы показали отличный боевой дух, но также допустили ошибки. Было здорово видеть, как упорно мы боролись до тех пор, пока не сравняли счёт. Это был нервный матч. Мы знали, что Венгрия отдаст все свои силы. Я просто очень рад, что мы вышли из этой группы.

Все «маленькие» команды проделывают очень большую работу и хорошо обороняются. Венгрия вдесятером играла на своей половине поля, и им было нечего терять. Это здорово, что мы вышли из такой сложной группы. Теперь мы можем думать о предстоящей игре с Англией [в 1/8 финала].

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:00
Там англичане вас ждут, с такой игрой они вынесут вас.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:28
Неровно пока немчурики играют, так ведь могут далеко и не пройти.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:08, ред.
Я незнаю, но бог вам точно помог !!! Отскочили благодаря фортуне !!!)))
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