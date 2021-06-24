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Энрике: «У Испании получалось не всё, но я доволен»

сегодня, 07:29
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия0 : 5Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал разгромную победу над Словакией (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

У нас получалось не всё, но я доволен. Мы доставили болельщикам удовольствие, и мои игроки тоже очень довольны тем, что они сделали.

Атмосфера была великолепной, и теперь мы с нетерпением ждём следующего матча. Я предупреждал — если пробка выстрелит, шампанское польётся наружу. Именно это и случилось в матче [со Словакией]. Но нам определённо есть над чем поработать.

В 1/8 финала ЧЕ Испания сыграет против сборной Хорватии.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:07
5-0 конечно доволен!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:45
Уверен, что сборная Испании под руководством Л.Энрике в финале играть не будет...
beefs
beefs
сегодня в 07:54
а хватит теперь задора на следующий матч, шампанское то тю-тю...
ДСА
ДСА
сегодня в 07:34
С хорватами так просто не получится.
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