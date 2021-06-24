Энрике: «У Испании получалось не всё, но я доволен»

Главный тренер сборной Испании прокомментировал разгромную победу над Словакией (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

У нас получалось не всё, но я доволен. Мы доставили болельщикам удовольствие, и мои игроки тоже очень довольны тем, что они сделали.

Атмосфера была великолепной, и теперь мы с нетерпением ждём следующего матча. Я предупреждал — если пробка выстрелит, шампанское польётся наружу. Именно это и случилось в матче [со Словакией]. Но нам определённо есть над чем поработать.