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В Госдуме предложили провести товарищеский матч между Россией и Украиной

сегодня, 09:53

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Украины.

Для того чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина — надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодёжь, а не легионеры, будут в большинстве своём выступать в Премьер-Лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков.

Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия — Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол.

Ранее сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с 3-го места в группе. Сборная России завершила групповой этап на 4-м месте и покинула турнир.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 14:07
Какая реформа? Он же сказал, что всё будет хорошо, когда "наша молодёжь, а не легионеры, будут в большинстве своём выступать в Премьер-Лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков. Когда? Не сказал. Видимо не знает.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:59
В Думу на реализме не въедешь.
pomor45
pomor45 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 13:57
Наоборот, потому что страна выбирает себе думу.
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 13:56
Факт, весьма примечательный, состоит в том, что наша молодёжка тоже споткнулась на сборной Дании.
mangox33
mangox33
сегодня в 13:54
Будет как в Сев Корее . Кисель будет заливать, что Россия чемпион Европы и разгромила Украину.
жнец158
жнец158
сегодня в 13:22
надо бои без правил устроить между думой и радой...
пусть хоть поубивают друг друга...дармоеды и ворьё..
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 12:56, ред.
.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:56
Госдуме больше делать нечего
LOpp
LOpp
сегодня в 12:15
вам не хватило унижений на Евро?))
Futurista
Futurista
сегодня в 11:51
Хорошая идея...но не для того, чтобы выяснять кто "сильнее" и неосуществимая в современных реалиях...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:38
В думе предлагают значит наши будут в дупе.
galem72
galem72
сегодня в 11:35
"...в будущем будет лучше: когда наша молодёжь, а не легионеры, будут в большинстве своём выступать в рпл..."

Правильно! Нужно ещё сильнее закрутить лимит, чтобы мощно опатриотить игроков, а потом и зарплаты отечественным "топарям" поднять, чтоб мотивация была у них запредельная и полностью отсутствовало желание ездить в пресловутую "загнивающую" Европу.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 11:34
Какой ужас...((((
Какая дума, такой и спорт..((
galem72
galem72 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 11:32
С этим симоняниха и кисель неплохо справляются.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:23
Когда молодежь будет преобладать в РПЛ не факт, что наша сборная будет на что-то способна - ее и сейчас там не мало, вот когда наши футболисты будут выступать в топовых лигах или клубы РПЛ будут цениться в еврокубках, а не как сейчас находится под уровнем плинтуса - тогда да, шансы есть.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 11:21
Всех нижеотписавшихся под статью за оскорбление представителя власти! :)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:16
Член Свищев видимо гордится той глупостью, которую он сказал
Alex12357
Alex12357
сегодня в 11:11
Украине не нужно ничего доказывать ,кто играет в 1/8 ,тот и сильнее!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:08
Какой ещё товарищеский матч?
Они выйдут на поле и порвут наших баранов
RaulitoS
RaulitoS
сегодня в 11:06
К сожалению, нужно признать, что наша сборная и сборная Украины находятся на разных уровнях. Украина - крепкая и перспективная команда европейского уровня, с рядом реально топовых игроков. А наши... Просто кучка бездарностей, за исключением, может, Головина и отчасти Миранчука.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:02
В Госдуме войну с Америкой не хотят начать ?!!! ))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:51
Делать в госдуме больше нечего как матчи организовывать.
Gahi
Gahi
сегодня в 10:47
Наверное инициатива господина Свищёва подразумевает организовать матч между командами сборной Госдумы и Радой кто из них сильней и таким образом в товарищеской игре между законодателями двух стран скрепить пошатнувшейся дружбу, где  футбол станет способом примирения. Лучше бы Комитет Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и по делам молодёжи, разработал бы программу реформы футбола России на ближайшее 5 лет и внёс бы его на рассмотрения с последующим утверждением в самые короткие сроки. Чтобы выйти на европейский уровень игры и конкурировать достойно во всех крупных турнирах по футболу. Удачи 
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 10:36
Какая молодежь?? Ты о чем вася??
Жирков,рукаку,молодые??
YAMAYKA
YAMAYKA
сегодня в 10:32
Какая молодежь, в России Жирков в сборной играет, и все не понимают почему Ракицкого не вызывает. Вы серьёзно ?? В Россию покупают легионеров за миллионы евро которым 30+ или они уже настолько сбитые летчики, что даже в Турцию не берут. В Украине такая же ситуация но менее плачевная. Или игроки U21 которых 2 раза пустили с основой мячик покатать, а он уже миллионер на жирном контракте.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:32
Популизм граничащий с 56измом !!!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:29
Какая Дума, такая и страна...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:25
Чтобы в очередной раз обкакаться,не вижу смысла
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:23
Депутату Государственной Думы надо подумать, прежде, чем предлагать....
ProKop92
ProKop92
сегодня в 10:23
Давно не позорились?..
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