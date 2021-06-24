Наумов: «Не удивлюсь, если Украина пройдёт ещё дальше на Евро-2020»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал выступление сборных России и Украины на Евро-2020. Россияне заняли 4-е место в группе B и покинули турнир. Украинская команда вышла в плей-офф с 3-го места в своей группе. В 1/8 финала ЧЕ подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Швеции.

Меня украинцы удивили. Я думал, что они, как и мы, из группы не выйдут. Группа у них серьёзная всё-таки была. Я даже думал, что они Македонию обыграть не смогут. Но тем не менее украинцы очень достойно показали себя. Шевченко — опытный тренер, создавший команду, которая не без доли везения впервые в истории выходит в плей-офф чемпионата Европы. Я считаю, что они заслуженно вышли из группы. Посмотрите, как они бились, старались. Я не удивлюсь, если они ещё дальше пройдут, а это вполне возможно.

Мы, к сожалению, оказались на том месте, которое заслуживаем. Нельзя сказать, что нам где-то не повезло. Нет, это наш уровень. Того же Семёнова, того же Шунина, Сафонова. Да, может и надо с Черчесовым расставаться, но ничего хорошего из этого не выйдет, потому что Черчесов собрал всех лучших, которые есть в России. Мы должны признать, что наш футбол в очень большом кризисе и здорово отстаёт от европейского уровня. Европейский футбол идёт вперёд, а мы застряли на задворках. Сейчас нам нужно думать о серьёзных реформах в российском футболе. Если их не провести, то мы упадём ещё ниже.