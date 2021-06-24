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Наумов: «Не удивлюсь, если Украина пройдёт ещё дальше на Евро-2020»

сегодня, 07:55

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал выступление сборных России и Украины на Евро-2020. Россияне заняли 4-е место в группе B и покинули турнир. Украинская команда вышла в плей-офф с 3-го места в своей группе. В 1/8 финала ЧЕ подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Швеции.

Меня украинцы удивили. Я думал, что они, как и мы, из группы не выйдут. Группа у них серьёзная всё-таки была. Я даже думал, что они Македонию обыграть не смогут. Но тем не менее украинцы очень достойно показали себя. Шевченко — опытный тренер, создавший команду, которая не без доли везения впервые в истории выходит в плей-офф чемпионата Европы. Я считаю, что они заслуженно вышли из группы. Посмотрите, как они бились, старались. Я не удивлюсь, если они ещё дальше пройдут, а это вполне возможно.

Мы, к сожалению, оказались на том месте, которое заслуживаем. Нельзя сказать, что нам где-то не повезло. Нет, это наш уровень. Того же Семёнова, того же Шунина, Сафонова. Да, может и надо с Черчесовым расставаться, но ничего хорошего из этого не выйдет, потому что Черчесов собрал всех лучших, которые есть в России. Мы должны признать, что наш футбол в очень большом кризисе и здорово отстаёт от европейского уровня. Европейский футбол идёт вперёд, а мы застряли на задворках. Сейчас нам нужно думать о серьёзных реформах в российском футболе. Если их не провести, то мы упадём ещё ниже.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:48
Мне кажется, что дальше пройдут шведы.
pomor45
pomor45 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 13:42
Шведов пройти могут, но поляков, будь в одной группе, ни при каких обстоятельствах не прошли бы. Да и из группы России тоже не вышли бы. Это регламентная удача Украины за счёт такой же неудачи Польши: какие то косвенные показатели в чужих группах. По честному надо бы турнирчик среди претендентов с третьих мест провести, да нет ни времени, ни нужды для главной цели - определения призёров чемпионата. Кто там на каком промежуточном этапе остановился никакого значения для главной цели не имеет.
sv_1969
sv_1969 ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 12:09
Хорошо чтобы и игра была интересная)
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 11:17
Украина- крепкая, интересная сборная. Шведы такие же крепкие. Я пожелаю победы Украине!!!
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 10:17
Украина пройдет шведов))
Удачи Шеве.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:08
Думаю что это её потолок!
sv_1969
sv_1969 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 10:04, ред.
Эти реформы Газзаев предлагал лет надцать назад! А ввели лимит!
112910415
112910415
сегодня в 10:01
Шведов могут пройти
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:34
Украина способна удивить
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:14
Думаю что так оно и будет, формула позволяет
Gahi
Gahi
сегодня в 09:01
Все признают что футбол в России в большом кризисе и очень отстаёт от европейского уровня,  предлагают  провести серьёзные реформы начиная от Министра спорта, руководителей футбола России, Депутатов и всеми теми кому небезразлична судьба отечественного футбола. Но как эти реформы проводить с чего начинать и по какому пути выводить из кризиса футбол, так конкретно никто не говорит, а только большое начальство возмущаться и разводит руками, а воз поныне там. Программа должна включать прежде всего с внимания к детскому футболу, где закладываются основы развития футболиста технические и тактические навыки. А сейчас что мы видим во взрослом футболе элементарны пас отдать это уже проблема, бьют куда попало, но только не в ворота если попадут на десятый раз то это уже успех. Так что если делать серьёзные реформы то нужно серьёзно уделить внимание к детским тренерам квалификация которых должна быть на должным уровне и соответственно его зарплата которую он должен получать, чтобы она позволяла ему думать только о работе и результатом своего труда, а также дорожить своим местом. В командах мастеров тренер не должен объяснять игрокам как правильно бить или выполнять технические приёмы это всё должно быть правильно поставлено при подготовке с детских лет. Это очень серьёзный вопрос который требует и серьёзного подхода от всех тех людей которые непосредственно причастны к отечественному футболу. Удачи 
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:41
Украина собирается повторить подвиг хоккейной Канады на последнем Чемпионате мира.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:32
Посмотрим, в плей-офф Испания не поможет, надо надеяться только на свои силы и возможности. Сборную Швецию возможно обыграть, тем более, что Украина получила максимальное количество дней для отдыха, а в матче с Австрией украинцы выглядели очень уставшими, да и с Северной Македоний во втором тайме - также...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:32
"Шевченко — опытный тренер, создавший команду."(с)
Ключевое слово "создавший", как и гл.тренер Венгрии. А наше уссатое...говоря словами Канчельскиса:"Был смешной вратарь, а теперь смешной тренер."
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:30, ред.
Украинцы проявили хитрость и не стали занимать второе место.
Пустили туда австрийцев, немного потряслись до конца 3 тура. Зато вышли на шведов, да ещё имея на 2 дня больше отдыха.
Кста, насчет этого организатлры не подумали. 3-й тур нужно было провести как можно быстрее, по 4-6 матчей в день, а не по парочке, как было,
Перед матчами навылет одна команда не должна отдыхать настолько дольше другой. Хохлам впору товарняк играть в перерыве между матчами...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 08:23, ред.
Странная логика у чиновника Наумова. Черчесов собрал всех лучших, на его вкус, но это не значит, что они лучшие. И второе. Дело ведь не только в том, кого со брать, но больше в том как готовить, как тренировать. А в этом деле Черчесов далеко не топ, и это видно всем, кроме РФС
YVG
YVG
сегодня в 08:12
В сборной Украины зобниных нет.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:05
Тут тоже все на тоненького, вылезли по счастливой случайности с тремя очками, но безусловно их сборная сильнее нашей, это было видно по игре.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:01
Ну а чему тут удивляться
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:59
Ничего удивительного, пройдёт.
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