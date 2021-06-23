Боярский: «От смены тренера сборной ничего не изменится»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слухи о том, что наставник «Зенита» может возглавить сборную России.

От смены тренера сборной ничего не изменится. Сейчас нет тех игроков, из которых можно составить сильную команду. Нужно выращивать новую плеяду с новой школой и с новыми наставниками. Тогда будет толк. А просто залатать дыры другим тренером — это не выход. Так ничего не получится.

Семак? Мне бы не хотелось, чтобы он стал главным тренером сборной. Только по той причине, что он нужен «Зениту». Это высококлассный специалист, который дает результат.