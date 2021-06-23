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Боярский: «От смены тренера сборной ничего не изменится»

вчера, 20:16

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слухи о том, что наставник «Зенита» Сергей Семак может возглавить сборную России.

От смены тренера сборной ничего не изменится. Сейчас нет тех игроков, из которых можно составить сильную команду. Нужно выращивать новую плеяду с новой школой и с новыми наставниками. Тогда будет толк. А просто залатать дыры другим тренером — это не выход. Так ничего не получится.

Семак? Мне бы не хотелось, чтобы он стал главным тренером сборной. Только по той причине, что он нужен «Зениту». Это высококлассный специалист, который дает результат.

Футбольный комментатор Георгий Черданцев назвал имя тренера, который мог заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

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протон1
протон1
сегодня в 00:05
тож самое еси царя убрать с поста. то придет аналог такой же царь, оставить надо пусть продолжается
djaich
djaich ответ mars6791 (раскрыть)
вчера в 23:30
Статистику в Еврокубках за последние два года посмотри, там фиаско у всех команд подряд. А игры за сборную не более чем второстепенная прикладная задача для этих "футболистов". Если они не выкладываются за собственный клуб, от которого они получают деньги, то в сборной, где появляются лишь периодически, тем более, никто не заставит их играть на уровне. Необходимо полностью ломать нынешнюю систему, начиная с доморощенных лиг.
161регион
161регион
вчера в 23:28
Миша, не измениться ничего, если ты поменяешь себе шапку..... А тренера менять надо... Ибо усы себя исчерпал... Кроме как навесы на буратино ничего не знает... А в защите вообще анархия
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:08
а по сути надо обязательно сменить тренера чтобы он никогда не приглашал в сборную Дзюбу Жиркова Кудряшова Оздоева Шунина Заболотного Кузяева Черышева да и про других тоже большие вопросы пусть играет молодёжь если провалимся то хоть молодёжь опыта наберётся глядишь в следующем цикле будут опытнее
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:05
д артанелли нам что теперь 20 лет терпеть этого ЧЕ пока не вырастет новая плеяда русских черенковых или аршавиных
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 22:51
Изменится! Да, с ними никакой феерии не устроить, но можно играть гораздо лучше! У России Черчесова нет рисунка игры, нет идеи, хаос в обороне, хаос в атаке. Но к выбору нового тренера нужно подойти с полной ответственностью. Настало время вливать свежую кровь в сборную, а это очень сложно будет сделать, ввиду скудного выбора.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:46
Это смотря кто будет тренером
sir_Alex
sir_Alex ответ mars6791 (раскрыть)
вчера в 22:34
Кого именно ставить ГТ? Своих, доморощеннях, всех перепробовали, за исключением туркмена. Иностранца? Тоже проходили.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:31
Прав, каналья!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:23
Очень мерзопакостный человек этот миша.
pomor45
pomor45
вчера в 22:16
Конечно, Михаил, ничего не изменится от замены Черчесова. Только зачем тогда платить ему такую зарплату? Урежьте её в 3-4 раза и он сам уйдёт. Придёт другой - энтузиаст, который живёт футболом, а не за счёт футбола. Если к этому и зарплаты футболистов урезать в 5 раз, то они смотришь и пахать начнут, чтобы их в порядочном клубе присмотрели, тоже польза для сборной будет. Сейчас игрокам с паспортом сильно не дует и на лавке, чтобы они потели даже за отечественную основу, не говоря уж о забугорной. Начнут пахать, так и игроки появятся и выбор у тренера сборной ... и сама сборная из игроков, способных выгрызать победу, а не только извиняться за своё слабоволие, обещать сделать выводы, чтобы потом снова извиняться и обещать сделать выводы. У них одно оправдание - таков, мол, футбол. Им и в голову не приходит признать, что таков он только у них, потому что они такие.
Elliada
Elliada
вчера в 21:35
Еще как поменяется. Хотя бы можно 2,5 млн сэкономить
mars6791
mars6791
вчера в 21:30
Прекратите нести ахинею. Есть у нас игроки более менее среднего класса, из которых можно сколотить крепкую среднюю команду, для этого нужен тренер и штаб. Да, не будет сейчас полуфиналов, и 1/4 финалов, но что то похожее на игру мы увидим, при квалифицированном тренерском штабе и тренере.
Этот тренер работает с 16 года со сборной, но никто не может определить в какой футбол играет сборная, а ведь все просто, в никакой, в дворовый, в бей беги, вот и вся тактика. Нет рисунка игры , его и не было изначально. У каждого успешного тренера есть свой почерк игры, своя поставленная игра, а у этого нет.
Лично я это понял в 17 году, и был уверен в провале. Но ЧМ18 с неимоверным везением, самоотдачей, наверное родные стены помогли, с отсутствием внятной созидательной игры, сборная дошла до 1/4 финала. Ну а дальше критиковать Черчесова было бесполезно, ему просто повезло. И вот провал. 5 лет разрушения сборной.
Выход - надо ставить грамотного тренера (хотя бы), и пусть работает с ней, цикл, два, и ставить реальные цели .
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:17
Другими словами не менять?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:12
От тренера зависит главное:Подготовка команды,которую он собрал,её настрой на борьбу и оперативное вмешательство в ход событий матча.Раз ничего этого нет(кроме поездки на сборы домой,в Австрию),и коли от тренера ничего не зависит,по мнению Шляпы,то поставьте во главе команды обезьяну-хоть сэкономите бюджет.Наш Баран слишком дорогой...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:53
Насчёт сборной согласен полностью, а вот насчёт Семака есть сомнения, что он классный специалист !!!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:49
У Спиридонова другое мнение...
Futurista
Futurista
вчера в 20:24
Если на Семака поменяют точно ничего не изменится...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:21
Совсем плохо у Шляпы)))
beefs
beefs
вчера в 20:20
есть рациональное зерно в словах Михаила...
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