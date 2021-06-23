Боярский: «От смены тренера сборной ничего не изменится»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слухи о том, что наставник «Зенита» Сергей Семак может возглавить сборную России.
От смены тренера сборной ничего не изменится. Сейчас нет тех игроков, из которых можно составить сильную команду. Нужно выращивать новую плеяду с новой школой и с новыми наставниками. Тогда будет толк. А просто залатать дыры другим тренером — это не выход. Так ничего не получится.
Семак? Мне бы не хотелось, чтобы он стал главным тренером сборной. Только по той причине, что он нужен «Зениту». Это высококлассный специалист, который дает результат.
Футбольный комментатор Георгий Черданцев назвал имя тренера, который мог заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
Этот тренер работает с 16 года со сборной, но никто не может определить в какой футбол играет сборная, а ведь все просто, в никакой, в дворовый, в бей беги, вот и вся тактика. Нет рисунка игры , его и не было изначально. У каждого успешного тренера есть свой почерк игры, своя поставленная игра, а у этого нет.
Лично я это понял в 17 году, и был уверен в провале. Но ЧМ18 с неимоверным везением, самоотдачей, наверное родные стены помогли, с отсутствием внятной созидательной игры, сборная дошла до 1/4 финала. Ну а дальше критиковать Черчесова было бесполезно, ему просто повезло. И вот провал. 5 лет разрушения сборной.
Выход - надо ставить грамотного тренера (хотя бы), и пусть работает с ней, цикл, два, и ставить реальные цели .
Этот тренер работает с 16 года со сборной, но никто не может определить в какой футбол играет сборная, а ведь все просто, в никакой, в дворовый, в бей беги, вот и вся тактика. Нет рисунка игры , его и не было изначально. У каждого успешного тренера есть свой почерк игры, своя поставленная игра, а у этого нет.
Лично я это понял в 17 году, и был уверен в провале. Но ЧМ18 с неимоверным везением, самоотдачей, наверное родные стены помогли, с отсутствием внятной созидательной игры, сборная дошла до 1/4 финала. Ну а дальше критиковать Черчесова было бесполезно, ему просто повезло. И вот провал. 5 лет разрушения сборной.
Выход - надо ставить грамотного тренера (хотя бы), и пусть работает с ней, цикл, два, и ставить реальные цели .