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Ломовицкий: «Руй Витория позитивный, с классным чувством юмора»

сегодня, 12:11

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий высоко отозвался о новом главном тренере красно-белых Руе Витории.

По характеру Руй позитивный, с классным чувством юмора. Особых разговоров пока не было — он познакомился с командой, пожелал всем удачи и хорошего сезона. Сказал, что нам предстоит огромная работа.

На тренировках Руй сосредоточен, требует от всех концентрации и максимальной отдачи. Сейчас все и так это делают — новый тренер, все хотят себя проявить. Гоняют нас прилично: есть и беговая работа, и в зале. На поле все через мяч, очень много держаний и тактических упражнений — это радует. Всегда приятнее нагружаться, когда играешь в футбол, а не просто бегаешь. В жару, конечно, чуть тяжелее переносить нагрузки, но мы хорошо поработали эту неделю в Тарасовке. Сейчас пара выходных, и вылетаем в Австрию.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 13:51
Помнится как один Игрочишка назвал одного тренера - Тренеришкой !!! И кто сейчас из них Кто ???)))
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:43
Можно было бы И промолчать)

Как только приходит новый главный тренер, так и начинают льстить...некоторые из игроков.
Как только приходит новый игрок в свою новую команду, так тоже самое, льстить тренеру, капитану...

Как-то оно не очень искренне, а с перспективой хорошего отношение к "себе любимому"...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:06
Ну а что ему ещё говорить?!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:58
У нас в сборной тоже все позитивные, с классным чувством юмора.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 12:54
Прогиб засчитан. Ступай в аренду, а там посмотрим...
beefs
beefs
сегодня в 12:45
один юморист уже был и где он?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:27
Сейчас, пока не особо ясно, кто есть Руй, лучше слегка прогибаться. Застолбить место в составе, понравиться тренеру. А после начала чемпионата смотреть на результат.
Попрёт со старта - хвала тренеру, продует пару матчей -ату его. Зарема отправит назад на раз-два.
Так что пока действия игроков и тренера предсказуемы. Наберёмся терпения и посмотрим, что будет дальше. Всё таки сезон не простой, а юбилейный...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:25
Типовые слова игрока, который хочет попасть в состав
Mangur
Mangur
сегодня в 12:24
Ну. После первых трех матчей, Витторию смешают с грязью
LOpp
LOpp
сегодня в 12:16
не сливайте его, пжалыста
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