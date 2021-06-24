Ломовицкий: «Руй Витория позитивный, с классным чувством юмора»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий высоко отозвался о новом главном тренере красно-белых Руе Витории.
По характеру Руй позитивный, с классным чувством юмора. Особых разговоров пока не было — он познакомился с командой, пожелал всем удачи и хорошего сезона. Сказал, что нам предстоит огромная работа.
На тренировках Руй сосредоточен, требует от всех концентрации и максимальной отдачи. Сейчас все и так это делают — новый тренер, все хотят себя проявить. Гоняют нас прилично: есть и беговая работа, и в зале. На поле все через мяч, очень много держаний и тактических упражнений — это радует. Всегда приятнее нагружаться, когда играешь в футбол, а не просто бегаешь. В жару, конечно, чуть тяжелее переносить нагрузки, но мы хорошо поработали эту неделю в Тарасовке. Сейчас пара выходных, и вылетаем в Австрию.
Как только приходит новый главный тренер, так и начинают льстить...некоторые из игроков.
Как только приходит новый игрок в свою новую команду, так тоже самое, льстить тренеру, капитану...
Как-то оно не очень искренне, а с перспективой хорошего отношение к "себе любимому"...
Как только приходит новый главный тренер, так и начинают льстить...некоторые из игроков.
Как только приходит новый игрок в свою новую команду, так тоже самое, льстить тренеру, капитану...
Как-то оно не очень искренне, а с перспективой хорошего отношение к "себе любимому"...
Попрёт со старта - хвала тренеру, продует пару матчей -ату его. Зарема отправит назад на раз-два.
Так что пока действия игроков и тренера предсказуемы. Наберёмся терпения и посмотрим, что будет дальше. Всё таки сезон не простой, а юбилейный...
Попрёт со старта - хвала тренеру, продует пару матчей -ату его. Зарема отправит назад на раз-два.
Так что пока действия игроков и тренера предсказуемы. Наберёмся терпения и посмотрим, что будет дальше. Всё таки сезон не простой, а юбилейный...