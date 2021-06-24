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Сабович: «С первого дня в „Химках“ ощутил, что попал в правильный клуб»

сегодня, 11:56

Полузащитник Бесард Сабович поделился эмоциями после своего перехода в «Химки».

Я очень счастлив оказаться здесь. Считаю, что попал в правильный клуб, где я смогу прогрессировать, как футболист, и главное — помогу развиваться команде. Огромный плюс, что здесь есть Филип Дагерсталь — тоже шведский футболист. С ним мне намного проще адаптироваться. Он рассказывал о клубе только хорошее, поэтому, считаю, что сделал правильный выбор. Повторюсь, очень рад оказаться здесь.

Я знаю, что это небольшой клуб, который стремится закрепиться в Премьер-Лиге. Тренерский штаб ставит интересный футбол. Несмотря на то, что команда небольшая, знаю, она хорошо играет против больших клубов. Также в «Химках» много молодых футболистов, которые здесь развиваются и могут вырасти в топ-игроков. Кажется, это основное, что я слышал о своём новом клубе.

Жду не дождусь, когда уже сыграю на «Арене Химки». Надеюсь, что болельщики смогут присутствовать на трибунах с первого матча. Верю, у нас получится великолепный сезон.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:53
Поглядим что это за фрукт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:14
Давай,порви всех!
ДСА
ДСА
сегодня в 12:59
Потом может и в столицу переберется.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:34
Он способен развиваться
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:32
Один из этапов карьеры
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:08
Удачи ему в Химках!
beefs
beefs
сегодня в 12:04
с хорошим настроением должно все получиться...
ProKop92
ProKop92
сегодня в 12:03
Ну поглядим посмотрим кто такой этот Сабович...
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