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Гриллич: «Понимаем, что Италия является фаворитом матча»

сегодня, 00:13
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗавтра в 22:00 Не начался

Полузащитник сборной Австрии Флориан Гриллич рассуждает о предстоящем матче с Италией в 1/8 финала Евро-2020.

Конечно, мы понимаем, что Италия — фаворит. Но мы уже вошли в историю, почему бы не продвинуться еще дальше?

Мы аутсайдеры, нам надо будет провести еще один великолепный матч, быть может, даже сыграть еще лучше. Если нам еще и немного повезет... Мы должны быть смелыми. Итальянцы до сих пор выглядели чрезвычайно мощно, одержали три победы, не пропустили ни одного мяча. Но все возможно. Мы показали свой потенциал и способны еще на большее.

Италия повторила свою лучшую беспроигрышную серию в истории.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:11
Думаю , что австрийцы повоюют.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:17
Даже спорить бесполезно !!! Италия чемпион 🏆!!!
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