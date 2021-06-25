Гриллич: «Понимаем, что Италия является фаворитом матча»

Полузащитник сборной Австрии рассуждает о предстоящем матче с Италией в 1/8 финала Евро-2020.

Конечно, мы понимаем, что Италия — фаворит. Но мы уже вошли в историю, почему бы не продвинуться еще дальше?

Мы аутсайдеры, нам надо будет провести еще один великолепный матч, быть может, даже сыграть еще лучше. Если нам еще и немного повезет... Мы должны быть смелыми. Итальянцы до сих пор выглядели чрезвычайно мощно, одержали три победы, не пропустили ни одного мяча. Но все возможно. Мы показали свой потенциал и способны еще на большее.