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Кейн: «У меня не было никаких контактов с другими клубами»

сегодня, 11:23

Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал слухи о возможном переходе в другой клуб.

Недавно были разговоры, что Кейн может перебраться в «Ман Сити».

Честно говоря, я сейчас сосредоточен только на сборной Англии.

Мой брат — мой агент. Последний раз я с ним разговаривал несколько недель назад, он тогда мне пожелал удачи на Евро-2020.

После Евро-2020 я проверюсь у физиотерапевта. У меня не было никаких контактов с другими клубами. Мне часто пишут с пожеланиями удачи, но никаких контактов с другими клубами не было.

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Землянин
Землянин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:00
Как минимум любая команда РПЛ была не против, да и в других командах топ чемпионатов не затерялся бы. Из себя никого не строит и играет на команду
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:32
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