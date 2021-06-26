Кейн: «У меня не было никаких контактов с другими клубами»

Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал слухи о возможном переходе в другой клуб.
Недавно были разговоры, что Кейн может перебраться в «Ман Сити».
Честно говоря, я сейчас сосредоточен только на сборной Англии.
Мой брат — мой агент. Последний раз я с ним разговаривал несколько недель назад, он тогда мне пожелал удачи на Евро-2020.
После Евро-2020 я проверюсь у физиотерапевта. У меня не было никаких контактов с другими клубами. Мне часто пишут с пожеланиями удачи, но никаких контактов с другими клубами не было.