Алаба: «Было бы невероятно выйти в четвертьфинал Евро»

Капитан сборной Австрии поделился ожиданиями от матча с Италией в 1/8 финала Евро-2020.

Атмосфера в команде очень хорошая, все в предвкушении игры. Сбылась мечта каждого из нас — сыграть на «Уэмбли» против Италии в 1/8 финала Евро.

Конечно, некоторые игроки задают мне вопросы по определённым ситуациям [в игре]. Но в нашей команде много футболистов, которые уже давно играют на высшем уровне. Так что я не беспокоюсь ни о ком в сборной. Большинство наших футболистов играют ключевые роли в своих клубах.

Было бы невероятно выйти в четвертьфинал в Мюнхен. Ещё одна мечта. Но мы пока об этом не думаем. Мы сосредоточены на предстоящей игре.