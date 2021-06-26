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Алаба: «Было бы невероятно выйти в четвертьфинал Евро»

сегодня, 06:23
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрия22:00 Не начался

Капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от матча с Италией в 1/8 финала Евро-2020.

Атмосфера в команде очень хорошая, все в предвкушении игры. Сбылась мечта каждого из нас — сыграть на «Уэмбли» против Италии в 1/8 финала Евро.

Конечно, некоторые игроки задают мне вопросы по определённым ситуациям [в игре]. Но в нашей команде много футболистов, которые уже давно играют на высшем уровне. Так что я не беспокоюсь ни о ком в сборной. Большинство наших футболистов играют ключевые роли в своих клубах.

Было бы невероятно выйти в четвертьфинал в Мюнхен. Ещё одна мечта. Но мы пока об этом не думаем. Мы сосредоточены на предстоящей игре.

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти отметил, что его команду ждёт тяжёлая игра против Австрии.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:31
Всё возможно и сложная задача но всякое бывает, это футбол.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:21
В этой жизни всё возможно и непредсказуемо. Италия сильна, спору нет, но тем весомее будет победа над ней. В этом поединке буду болеть за австрияков.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:16
Тяжело это сделать
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:00
Италия все три игры на групповом этапе победила уверенно, стильно и по делу. Отличная защита продемонстрирована в группе, ноль голов пропущено, меньше всего допущено ударов и созданных острых моментов. В нападении тоже все хорошо - отличное созидание и вариативность, способность взламывать даже неплохо припаркованные автобусы. То есть Италия выглядит явным фаворитом и если продолжит играть в сходном ключе, то у Австрии будет маловато шансов. Хотя бывает, что команды, прошедшие отлично через групповой в стадии плей-офф немного сдают, как, к примеру, Нидерланды в 2008 году.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:35
Выглядит очень маловероятно.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:35
Сложно это будет сделать против Италии
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