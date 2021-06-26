ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Хейбьерг: «Бэйл — один из лучших, с кем я играл»

сегодня, 09:07
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания19:00 Не начался

Хавбек сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг высказался о своем бывшем партнере по команде Гарете Бэйле.

Очень мало кому удалось сделать столько же, сколько сделал он за последнее десятилетие. Он забил более сотни мячей за «Реал». Он классный игрок, фантастический парень и лидер на поле. Он один из лучших, с кем я только играл, и я знаю, как много для него значат Уэльс и национальная команда.

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд признался, что с большим уважением относится к команде Уэльса и их выходу в полуфинал Евро-2016.

Все новости
Дольберг: «Хьюлманд чувствует, что у нас хорошие шансы против Уэльса»
Сегодня, 08:13 Комментарии7
Бэйл: «Сборная Уэльса всегда аутсайдер. Для нас это не имеет значения»
Сегодня, 07:40 Комментарии6
Фода: «Италия произвела на меня наибольшее впечатление на Евро»
Сегодня, 07:21 Комментарии5
Пейдж: «Мы полностью готовы к битве с Данией»
Сегодня, 06:54 Комментарии4
Алаба: «Было бы невероятно выйти в четвертьфинал Евро»
Сегодня, 06:23 Комментарии6
Хьюлманд: «С огромным уважением отношусь к сборной Уэльса и их достижениям»
Сегодня, 05:54 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:17
Бэйл уже не тот!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:10
Но Бейл уже увядает.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:08
Хороший футболист!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100