Хейбьерг: «Бэйл — один из лучших, с кем я играл»

Хавбек сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг высказался о своем бывшем партнере по команде Гарете Бэйле.
Очень мало кому удалось сделать столько же, сколько сделал он за последнее десятилетие. Он забил более сотни мячей за «Реал». Он классный игрок, фантастический парень и лидер на поле. Он один из лучших, с кем я только играл, и я знаю, как много для него значат Уэльс и национальная команда.
Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд признался, что с большим уважением относится к команде Уэльса и их выходу в полуфинал Евро-2016.