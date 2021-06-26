Хейбьерг: «Бэйл — один из лучших, с кем я играл»

Хавбек сборной Дании высказался о своем бывшем партнере по команде .

Очень мало кому удалось сделать столько же, сколько сделал он за последнее десятилетие. Он забил более сотни мячей за «Реал». Он классный игрок, фантастический парень и лидер на поле. Он один из лучших, с кем я только играл, и я знаю, как много для него значат Уэльс и национальная команда.