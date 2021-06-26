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Фода: «Италия произвела на меня наибольшее впечатление на Евро»

сегодня, 07:21
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрия22:00 Не начался

Наставник сборной Австрии Франко Фода поделился ожиданиями от предстоящего матча с Италией в 1/8 финала Евро-2020.

Конечно, ты всегда думаешь о выборе состава на игру, даже после хороших выступлений. У Италии другой стиль игры, это важно учесть. Предположительно, у нас будет не слишком много изменений по сравнению с прошлым матчем. Но, возможно, будут некоторые тактические хитрости.

Италия произвела на меня наибольшее впечатление [на Евро-2020]. Они здорово атакуют, хорошо располагаются на поле и также сильны в переходе из обороны в атаку и обратно. Даже в третьем матче они выглядели мощно, несмотря на большие изменения в составе. У них опасный состав.

Форвард сборной Италии Лоренцо Инсиьен подчеркнул, что итальянцы не позволят Австрии навязывать им свой футбол.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:28
Италия по статистике фаворит, а титула не возьмщ
konst19
konst19
сегодня в 07:52
Лукавит Франко
shlomo
shlomo
сегодня в 07:35
Сложный будет матч для Австрии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:34
Думаю, что матч будет очень упорным.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:25
Безусловно Италия главный фаворит Евро.
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