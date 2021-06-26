Фода: «Италия произвела на меня наибольшее впечатление на Евро»

Наставник сборной Австрии поделился ожиданиями от предстоящего матча с Италией в 1/8 финала Евро-2020.

Конечно, ты всегда думаешь о выборе состава на игру, даже после хороших выступлений. У Италии другой стиль игры, это важно учесть. Предположительно, у нас будет не слишком много изменений по сравнению с прошлым матчем. Но, возможно, будут некоторые тактические хитрости.

Италия произвела на меня наибольшее впечатление [на Евро-2020]. Они здорово атакуют, хорошо располагаются на поле и также сильны в переходе из обороны в атаку и обратно. Даже в третьем матче они выглядели мощно, несмотря на большие изменения в составе. У них опасный состав.