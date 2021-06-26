ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Бэйл: «Сборная Уэльса всегда аутсайдер. Для нас это не имеет значения»

сегодня, 07:40
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания19:00 Не начался

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл дал комментарий в преддверии матча с Данией в 1/8 финала Евро-2020.

У нас было немного времени на восстановление на этой неделе, что хорошо. Была проделана большая работа на тренировках. Если игрок не ждёт эти матчи, его здесь быть не должно.

Впереди очередной большой вызов. Мы знаем, что Дания — отличная, очень организованная команда. Мы будем готовы показать очередное качественное выступление. Вот почему мы хотим быть частью футбола — чтобы проверять свои силы и играть на больших турнирах.

Уэльс — аутсайдер этого матча? Мы всегда аутсайдеры. Для нас это не имеет значения. На поле будем только мы и они. Надеюсь, нам удастся отлично выступить и сделать свою работу.

Насколько далеко мы можем пройти на Евро? Нам не нужно ни о чём мечтать, кроме как о предстоящей игре. Не стоит заглядывать дальше неё.

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд признался, что с большим уважением относится к команде Уэльса и их выходу в полуфинал Евро-2016.

Все новости
Хейбьерг: «Бэйл — один из лучших, с кем я играл»
Сегодня, 09:07 Комментарии3
Дольберг: «Хьюлманд чувствует, что у нас хорошие шансы против Уэльса»
Сегодня, 08:13 Комментарии7
Фода: «Италия произвела на меня наибольшее впечатление на Евро»
Сегодня, 07:21 Комментарии5
Пейдж: «Мы полностью готовы к битве с Данией»
Сегодня, 06:54 Комментарии4
Алаба: «Было бы невероятно выйти в четвертьфинал Евро»
Сегодня, 06:23 Комментарии6
Хьюлманд: «С огромным уважением отношусь к сборной Уэльса и их достижениям»
Сегодня, 05:54 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bashnat013
bashnat013
сегодня в 09:38
На данию проход поставил 100000
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:45
Никто на них особо не надеется.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:26
Уэльс может и наказать датчан.
beefs
beefs
сегодня в 07:51
Посмотрим, слабоков уже нет, все дома...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:43
Игра все расставит, как надо. Победить может каждый.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:43
Датчане вполне по зубам...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100