Бэйл: «Сборная Уэльса всегда аутсайдер. Для нас это не имеет значения»

Капитан сборной Уэльса дал комментарий в преддверии матча с Данией в 1/8 финала Евро-2020.

У нас было немного времени на восстановление на этой неделе, что хорошо. Была проделана большая работа на тренировках. Если игрок не ждёт эти матчи, его здесь быть не должно.

Впереди очередной большой вызов. Мы знаем, что Дания — отличная, очень организованная команда. Мы будем готовы показать очередное качественное выступление. Вот почему мы хотим быть частью футбола — чтобы проверять свои силы и играть на больших турнирах.

Уэльс — аутсайдер этого матча? Мы всегда аутсайдеры. Для нас это не имеет значения. На поле будем только мы и они. Надеюсь, нам удастся отлично выступить и сделать свою работу.

Насколько далеко мы можем пройти на Евро? Нам не нужно ни о чём мечтать, кроме как о предстоящей игре. Не стоит заглядывать дальше неё.