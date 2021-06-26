Пейдж: «Мы полностью готовы к битве с Данией»

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж дал комментарий в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Дании.
Дания не просто так вышла в 1/8 финала. Нам противостоит очень хорошая команда. Мы смотрели несколько их предыдущих игр — Бельгии пришлось внести изменения во втором тайме, чтобы перехватить инициативу в матче с датчанами. Мы должны соответствовать их уровню в каждом аспекте игры и заслужить право играть в футбол.
Конечно, пока это кульминационный момент моей тренерской карьеры. Это вызов, который доставляет мне огромное удовольствие. Это не просто ответственность, это огромная честь — быть здесь.
Мы готовы к битве, потому что именно этим и будет матч с Данией. Перчатки сброшены. Мы полностью готовы к игре.
Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков выразил мнение, что Дания показывает более качественный футбол и является фаворитом в игре с Уэльсом.
Здесь болею за Уэльс!
Здесь болею за Уэльс!