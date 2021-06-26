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Пейдж: «Мы полностью готовы к битве с Данией»

сегодня, 06:54
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания19:00 Не начался

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж дал комментарий в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Дании.

Дания не просто так вышла в 1/8 финала. Нам противостоит очень хорошая команда. Мы смотрели несколько их предыдущих игр — Бельгии пришлось внести изменения во втором тайме, чтобы перехватить инициативу в матче с датчанами. Мы должны соответствовать их уровню в каждом аспекте игры и заслужить право играть в футбол.

Конечно, пока это кульминационный момент моей тренерской карьеры. Это вызов, который доставляет мне огромное удовольствие. Это не просто ответственность, это огромная честь — быть здесь.

Мы готовы к битве, потому что именно этим и будет матч с Данией. Перчатки сброшены. Мы полностью готовы к игре.

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков выразил мнение, что Дания показывает более качественный футбол и является фаворитом в игре с Уэльсом.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:28
Дания выглядит предподчтительнее, но боевой дух делает валлийцев валлийцами, что нивелирует нехватку мастерства у некоторых игроков. Будет битва в натуре, ибо датчане не бесхребетное чабанское стадо. Знаю - будет Футбол!
Здесь болею за Уэльс!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:19
Теперь ошибаться нельзя, только победа...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:14
Ждём интересной игры
L. F. С.
L. F. С.
сегодня в 07:08
А Фиби с Пайпер что думают?
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