Дольберг: «Хьюлманд чувствует, что у нас хорошие шансы против Уэльса»

Форвард сборной Дании дал комментарий в преддверии матча с Данией в 1/8 финала Евро-2020.

Перед турниром перед нами стояла цель выйти из группы, и мы ее добились. В Амстердаме нас ждет отличный матч, это будет потрясающе. Хьюлманд чувствует, что у нас хорошие шансы против Уэльса... Так что посмотрим, как все будет.