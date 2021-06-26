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Дольберг: «Хьюлманд чувствует, что у нас хорошие шансы против Уэльса»

сегодня, 08:13
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания19:00 Не начался

Форвард сборной Дании Каспер Дольберг дал комментарий в преддверии матча с Данией в 1/8 финала Евро-2020.

Перед турниром перед нами стояла цель выйти из группы, и мы ее добились. В Амстердаме нас ждет отличный матч, это будет потрясающе. Хьюлманд чувствует, что у нас хорошие шансы против Уэльса... Так что посмотрим, как все будет.

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд признался, что с большим уважением относится к команде Уэльса и их выходу в полуфинал Евро-2016.

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Все комментарии
Jana 1
Jana 1
сегодня в 10:02
Добрый день !
Ваша сетка плей-офф не соответствует
действительности !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:46
Он откровенно рад это у сопернику.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:32
Желаю Уэльсу победы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:25
На их месте должны были быть мы. Плагиатское гы-гы...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:25
Шансы 50 на 50
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:21
Пребывший в расположение команды Кристиан. Наконец-то одержана да и ещё разгромная победа. Всё это это добавляет вистов в копилку Дании. То что я думаю ей будет не легко с Уэльсом это понятно. Ведь такие команды называют трудовым. Они будут грызть каждый сантиметр газона. Не удивлюсь если выйдет Уэльс. Ну а нам всем хорошего просмотра.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:14
Дания должна побеждать!
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