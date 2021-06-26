Дольберг: «Хьюлманд чувствует, что у нас хорошие шансы против Уэльса»

Форвард сборной Дании Каспер Дольберг дал комментарий в преддверии матча с Данией в 1/8 финала Евро-2020.
Перед турниром перед нами стояла цель выйти из группы, и мы ее добились. В Амстердаме нас ждет отличный матч, это будет потрясающе. Хьюлманд чувствует, что у нас хорошие шансы против Уэльса... Так что посмотрим, как все будет.
Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд признался, что с большим уважением относится к команде Уэльса и их выходу в полуфинал Евро-2016.
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