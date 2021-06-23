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Кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции над командой Польши

сегодня, 12:05
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша19:00 Не начался

Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции в матче Евро-2020 с командой Польши. Кот-оракул поел из миски с флагом Швеции в среду в стенах Государственного Эрмитажа.

Матч третьего тура группового этапа между сборными Швеции и Польши пройдет в Петербурге в среду.

Ранее Ахилл правильно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0), Бельгии и Финляндии (2:0). Кот-оракул ошибся только один раз за время чемпионата, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:39
Думаю что кот угадал!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 12:36
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:34
Кот Ахилл - независимый эксперт.
Кот Губерниева - работник Матч ТВ, способный за миску сухого корма гнать любую пургу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:26
Питерский кошак очень толковый, в отличие от губерниевского. Умён ещё и тем, что не стал прогнозировать наш позор с датчанами ;)
Но что меня больше всего интересует - почему им не ставят "ничейную" миску?
Боятся в ступор загнать животинку? А ведь этим можно проверить точность оракула, шансов угадать у него становится на треть меньше.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:08
Один кот уже предсказывал победу сборной России.

Не верю больше котам))
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