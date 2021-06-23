Кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции над командой Польши

1624439136

сегодня, 12:05

Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции в матче Евро-2020 с командой Польши. Кот-оракул поел из миски с флагом Швеции в среду в стенах Государственного Эрмитажа.

Матч третьего тура группового этапа между сборными Швеции и Польши пройдет в Петербурге в среду.

Ранее Ахилл правильно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0), Бельгии и Финляндии (2:0). Кот-оракул ошибся только один раз за время чемпионата, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии.