Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Швеции в матче Евро-2020 с командой Польши. Кот-оракул поел из миски с флагом Швеции в среду в стенах Государственного Эрмитажа.
Матч третьего тура группового этапа между сборными Швеции и Польши пройдет в Петербурге в среду.
Ранее Ахилл правильно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0), Бельгии и Финляндии (2:0). Кот-оракул ошибся только один раз за время чемпионата, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии.
Но что меня больше всего интересует - почему им не ставят "ничейную" миску?
Боятся в ступор загнать животинку? А ведь этим можно проверить точность оракула, шансов угадать у него становится на треть меньше.
Но что меня больше всего интересует - почему им не ставят "ничейную" миску?
Боятся в ступор загнать животинку? А ведь этим можно проверить точность оракула, шансов угадать у него становится на треть меньше.
Кот Губерниева - работник Матч ТВ, способный за миску сухого корма гнать любую пургу.
Кот Губерниева - работник Матч ТВ, способный за миску сухого корма гнать любую пургу.