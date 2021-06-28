«До красной карточки мы играли лучше». Де Бур — после поражения от Чехии

Главный тренер сборной Нидерландов поделился мыслями после поражения от команды Чехии в 1/8 финала Евро-2020.

Соперник нам достался непростой, однако, думаю, до предъявления красной карточки мы играли лучше. Мы доминировали по ходу встречи. Дензел [Думфрис] несколько раз убегал от своих оппонентов, как и Патрик [ван Аанхолт]. Однако, в любом случае, завершающие удары должны были быть лучше.

В матчах вроде сегодняшнего все зависит от одного-двух моментов. Один из них был у Дониэлла [Малена], а уже через несколько минут после него мы остались вдесятером. Худшее, что могло произойти в этой ситуации, — это пропустить от такой команды. Она смогла затем играть в свой привычный футбол.

На самом деле, при счете 0:1 я хотел перейти на схему 3-3-3, выведя на правый фланг Бергхейса, на левый — Квинси [Промеса] и отдав центр нападения Вауту [Вегхорсту]. Но прямо перед заменой чехи довели счет до 2:0, и пришлось отказаться от этой идеи.