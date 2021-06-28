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«До красной карточки мы играли лучше». Де Бур — после поражения от Чехии

28 июня 2021, 00:21
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды0 : 2Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился мыслями после поражения от команды Чехии в 1/8 финала Евро-2020.

Соперник нам достался непростой, однако, думаю, до предъявления красной карточки мы играли лучше. Мы доминировали по ходу встречи. Дензел [Думфрис] несколько раз убегал от своих оппонентов, как и Патрик [ван Аанхолт]. Однако, в любом случае, завершающие удары должны были быть лучше.

В матчах вроде сегодняшнего все зависит от одного-двух моментов. Один из них был у Дониэлла [Малена], а уже через несколько минут после него мы остались вдесятером. Худшее, что могло произойти в этой ситуации, — это пропустить от такой команды. Она смогла затем играть в свой привычный футбол.

На самом деле, при счете 0:1 я хотел перейти на схему 3-3-3, выведя на правый фланг Бергхейса, на левый — Квинси [Промеса] и отдав центр нападения Вауту [Вегхорсту]. Но прямо перед заменой чехи довели счет до 2:0, и пришлось отказаться от этой идеи.

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Все комментарии
galem72
galem72
28 июня в 11:58
Где-то в своих влажных мечтал де Бур играл лучше Чехии.
112910415
112910415
28 июня в 09:19
это провал, тренер !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 июня в 06:44
Когда чехи без проблем и красиво убирают голландцев:
YVG
YVG
28 июня в 06:15
Когда играют лучше, то побеждают.
КЭТиК
КЭТиК
28 июня в 04:31
Удаление предопределило исход.
Знатог
Знатог
28 июня в 00:58
И до 55-й минуты ничего серьёзного не сделали. 0 ударов в створ.
allemz
allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
28 июня в 00:48, ред.
Согласен, наши корабли уверенно топили врагов по пути к финалу, но на выходе всё печально вышло, причем ошибки тренерские были и грубейшие с обеих сторон, а ведь круто было бы, если Манчестер овладел Европой, ещё бы в Суперкубке пошумели, но...оба отлетели, загубленные своими же рулевыми (норвежский рыбак и каталонский бастард - два антигероя-шарлатана). Ведь год мог быть реально "фиолетовым", но мелочи и детали на уровне наших клубов тупо игнорируются, два физрука-дауна
протон1
протон1
28 июня в 00:44
болел за апельсиновых. но карась с яйками мужик. молодец
Leha-ha50
Leha-ha50
28 июня в 00:41
Может голландцы и побольше наседали, больше мячом владели, больше били, но первая же атака на ваши ворота чуть голом не закончилась. Чехи очень грамотно, дисциплинированно защищались и при первой же возможности атаковали. Удаление - это часть игры, но не думал, что такая команда как Нидерланды , совсем расклеится. Надо было и вдесятером побороться , вот только защита не очень хорошо играла.
Заслуженная победа чехов. Ждем их игры с датчанами, матч ожидается огненным.
Всем здоровья.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
28 июня в 00:38
Знаешь мы упустили одну вещь, выиграть Ман.Сити - ЛЧ, а МЮ - ЛЕ, и окрасили бы Манчестер не в Синий и не в Красный, а выиграв одновременно,с разницей манчестер был бы Фиолетовый!!!
allemz
allemz
28 июня в 00:31
С тобой у руля, позорного вылета только и ожидали, на что рассчитывали, нанимая физрука, заглотнувшего в Кристал Пэлас с уймой антирекордов по поражениям, а тут даже бегунков не может заставить бегать, не говоря уже об элементарной тактике, чтобы хоть как-то на классе выехать
Ice van Reed
Ice van Reed
28 июня в 00:30, ред.
Не важно как вы играли до, и после, вы провалили игру, моменты были, а ударов не было нужных, пора принять фиаско и подать в отставку, но нет дело Черчесова живёт!
Землянин
Землянин
28 июня в 00:26
Слабое утешение и / или оправдание
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