Дешам: «Нам нельзя недооценивать сборную Швейцарии, это матч плей-офф»

Главный тренер сборной Франции порассуждал о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швейцарии.

Нам нельзя их недооценивать. Это матч плей-офф, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в конце матча на наших лицах были улыбки. Мы должны показать свою лучшую игру.

Жара в Будапеште [во время заключительного матча группового этапа] сказалась на нас. У нас был дополнительный день между матчами — пять, а не четыре. Но у наших соперников было восемь дней, что намного лучше. Здесь тоже жарко, но все же организму выдержать такую температуру чуть полегче.