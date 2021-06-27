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Дешам: «Нам нельзя недооценивать сборную Швейцарии, это матч плей-офф»

27 июня 2021, 17:53
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам порассуждал о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швейцарии.

Нам нельзя их недооценивать. Это матч плей-офф, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в конце матча на наших лицах были улыбки. Мы должны показать свою лучшую игру.

Жара в Будапеште [во время заключительного матча группового этапа] сказалась на нас. У нас был дополнительный день между матчами — пять, а не четыре. Но у наших соперников было восемь дней, что намного лучше. Здесь тоже жарко, но все же организму выдержать такую температуру чуть полегче.

Также недавно Дешам рассказал о травмах двух левых защитников сборной Франции.

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Все комментарии
112910415
112910415
28 июня в 08:10
сенсацию провоцировать не надо !
konst19
konst19
27 июня в 23:51
Если Франция настроится хорошо и перестанет улыбаться и пижонить то шансы не плохие
sv_1969
sv_1969
27 июня в 19:19
Так играйте как надо
Ironigor
Ironigor
27 июня в 19:11
Это всё таки Чемпионат батенька, всё может быть !!!)
mihaluch
mihaluch
27 июня в 18:20
Победа будет за французами.
ДАША Д
ДАША Д
27 июня в 18:18
Случайность может быть всегда.
ОПС
ОПС
27 июня в 18:01
А мы ждем этот матч.
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