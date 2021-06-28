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Роналду бросил на газон капитанскую повязку после поражения от Бельгии

28 июня 2021, 10:52
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Португалии уступила сборной Бельгии (0:1) в 1/8 финала Евро-2020 и покинула турнир.

После завершения матча нападающий португальцев Криштиану Роналду снял капитанскую повязку и бросил её на газон, после чего пнул ногой.

Это уже не первый случай, когда Роналду делает подобное. В марте этого года Криштиану также бросил на поле капитанскую повязку после незасчитанного гола в концовке матча против сборной Сербии (2:2).

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
29 июня в 21:54
Роналду просто любуется собой на поле.
В клубе на него все играют - и всё срастается. Моменты, голы, фото, интервью, бабло, машины, цветы, девки и т.д. и т.п.
А в сборной-то посложнее будет! А мальчик-то уже втянулся в красивую жизнь...
Вот вам и всё объяснение "пинания" капитанской повязки...
Землянин
Землянин
29 июня в 01:46, ред.
4 детей, солидный возраст, капитан команды, а всё как маленький Обиженный мальчик
Ислам0926
Ислам0926 ответ амурец (раскрыть)
29 июня в 00:10
Когда вы из Роналдо пытаетесь сделать мужчину вот это комедия , он больше о поическе своей заботится на поле и о статистике
armeec_
armeec_
28 июня в 20:36, ред.
Ну и? Как бы я не относился к Роналду, его понять можно, тупо челик был разозлен поражением и демонстрация того, что недоволен собой как капитана не выполнив задачу. И не нужно тут искать подводных камней.
По крайней мере, он не бежит и не забирает кап.повязку у заменённых, как делают у нас некоторые, потом это оправдывают дичью... вот уж где позорище и неуважение к своим... имхо
Tostao
Tostao
28 июня в 20:13, ред.
А наши патриоты Жирков и Быстров в ярости скрывали с себя футболки с символами и гербом страны и швыряли на землю. Все это идёт от элементарной культуры воспитания и тут не надо знать, кто такая Агния Барто.
3_DEIVID
3_DEIVID
28 июня в 20:13
Да и по... главное, что Португалии нет уже на турнире и не будет уже всех этих возгласов от его фанатов.
Tostao
Tostao ответ Федор Паршунин (раскрыть)
28 июня в 20:08
))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Q-J-G (раскрыть)
28 июня в 18:24
Не знаю. По-моему, нужно было лишит его капитанской повязки после первого инцидента...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
28 июня в 18:09
да не впервой он это делает, не доволен собой, а тут раздули :(
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Viduka (раскрыть)
28 июня в 18:01
и не по одному разу.
Супервайзер
Супервайзер ответ Q-J-G (раскрыть)
28 июня в 17:45
Это слишком сильная метафора. Мне кажется, что подобные жесты свидетельствуют не о том, что человек не любит свою страну или команду, а наоборот- о том, что слишком, недопустимо сильно за нее переживает.
А правительства любые я тоже не сильно люблю, но в разной степени и в зависимости от их дурости)).
Viduka
Viduka ответ амурец (раскрыть)
28 июня в 17:34
Кто-то бросает повязку, а кто-то - сборную:)
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
28 июня в 17:31
Че творить радужный
zooveterinar
zooveterinar ответ Q-J-G (раскрыть)
28 июня в 16:43
Да и не настолько хорош в сборной, здесь на евро почти все голы забиты с пенальти, сказать бог команды,нет мне кажется невыпусти его ,сильной разницы не ощутим,наверно потому ,что в сб.португалии много класных игроков!!! А тренер я понял связываться с ним не хочет, ибо потом вони будет, как и от роналдо,так и общественности!!!
амурец
амурец ответ aigaziFIGHTER (раскрыть)
28 июня в 16:32
а кто говорит, что Роналду, что девочка барселонская с аргентины, все одним маслом мазанные
амурец
амурец ответ Ислам0926 (раскрыть)
28 июня в 16:30
Месси мужик? это новый анекдот?
Знатог
Знатог
28 июня в 16:25
Правильно, играть закончили, пора снимать форму.
Islam0500
Islam0500
28 июня в 15:32
Абсолютно не справедливая по игре победа Бельгии. Я вообще не понял, как такая классная команда может выбрать настолько трусливую тактику. Забить один шальной мяч и весь матч сидеть в обороне, за исключением редких контратак. А Роналду делал все возможное. Был активен весь матч. Но не фартануло.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
28 июня в 15:32
Вероятно, что он злится на партнёров. Жота и Бруну Фернандеш тянули команду назад. Не хватило условных Нани и Куарежмы, которые с закрытыми глазами взаимодействовали с Кри Ро. Эи же двое вообще не умеют играть с Криштиано. Было ошибкой не выпустить Данило, как итог оттуда гол и прилетел. Криш умный, он это понимает всё.
Но его поступок это не оправдывает. Повязку нельзя пинать.
lobsterdam
lobsterdam
28 июня в 15:32
ничего печального, как считают здесь некоторые, в этом поступке не увидел, чисто эмоциональное решение, обусловленное стрессом, после тяжелейшего и по сути выигранного матча с никакими стоячими трупами бельгийцев! "Один удар в створ - и победа и выход аж в 1/4 аж Евро 2020! Где футбол, где ваши азары, дебрюйны и прочие лукаки? Смешно и грустно! Ему стало больно и обидно, вот и все! А повязка - на то и повязка, кусок ткани, одел-снял, бросил, и при чем здесь "честь сборной?!
УЕСКА
УЕСКА
28 июня в 15:28
Опять истерит. Надо лишить его капитанской повязки. Капитан не должен вести себя подобным образом. Это неуважение к своей стране и к сборной. Пока ему будут прощать эти его выходки он и дальше будет наглеть думая что ему все дозволено.
Верг
Верг
28 июня в 15:22
Скорее всего не из за вылета сборной, а что рекорд недостижимый не установил, но есть еще год до 22 года, думаю если бы они проиграли а он забил гол, то так себя бы невел сто процентов
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ амурец (раскрыть)
28 июня в 15:18
Он поступил хуже аргентинской девочки - играл как последнее дно, а потом еще швырнул и пнул капитанскую повязку. И еще, мне не надо говорить про 2 замыкания и 3 пенальти.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
28 июня в 15:12
Истеричка проявляет неуважение ко всем, он нарцисс...
Ислам0926
Ислам0926 ответ амурец (раскрыть)
28 июня в 15:08
По моему португальская девочка всегда капризная была а Месси по сравнению с ней настоящии мужик не путай п... с пиз... ми
Ислам0926
Ислам0926 ответ Q-J-G (раскрыть)
28 июня в 15:06
Он самовлюбленный павлин ты думаешь ему важны кто рядом на футбольном поле или честь страны нет ему важна статистика его личная
чемпионство с душком
чемпионство с душком
28 июня в 14:59
ну все, больше его в сборную не вызовут
eleven LC
eleven LC
28 июня в 14:52
Таким легендам как Роналду и Месси прощается многое!
Санчо Панса
Санчо Панса
28 июня в 14:52
Его можно понять! Полное разочарование и опустошение у него в душе, конечно...
амурец
амурец
28 июня в 14:45
да не везло сегодня португезам, хотя бельгтйцев переиграли начисто, но звезда и капитан так поступать не должен, он же не аргентинская девочка
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