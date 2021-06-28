Роналду бросил на газон капитанскую повязку после поражения от Бельгии

Сборная Португалии уступила сборной Бельгии (0:1) в 1/8 финала Евро-2020 и покинула турнир.
После завершения матча нападающий португальцев Криштиану Роналду снял капитанскую повязку и бросил её на газон, после чего пнул ногой.
Это уже не первый случай, когда Роналду делает подобное. В марте этого года Криштиану также бросил на поле капитанскую повязку после незасчитанного гола в концовке матча против сборной Сербии (2:2).
Ronaldo dropped and kicked the Captain’s armband away... pic.twitter.com/FKSQr1b8o1— MC (@CrewsMat19) June 27, 2021
Тем более, что это уже не впервые...
Эмоции эмоциями, но это не поступок взрослого 36-ти летнего человека, имеющего миллионы футбольных болельщиков по всему миру, а глупая "выходка" мальчишки...
Это в первую очередь неуважение к тем, кто выбрал его капитаном, к игрокам, тренеру.
Это неуважение к футбольным болельщикам и своим фанатам...
Когда это случилось впервые, это ещё как-то было возможно понять и простить...
Но, когда это происходит вновь, это уже - перебор...
Это демонстративное неуважение к тем, кто рядом с ним, кто вокруг него...
Очень печальный факт из "футбольной" карьеры - К.Роналду, да и вообще, печальный факт из биографии К.Роналду...
Тем более, что это уже не впервые...
Эмоции эмоциями, но это не поступок взрослого 36-ти летнего человека, имеющего миллионы футбольных болельщиков по всему миру, а глупая "выходка" мальчишки...
Это в первую очередь неуважение к тем, кто выбрал его капитаном, к игрокам, тренеру.
Это неуважение к футбольным болельщикам и своим фанатам...
Когда это случилось впервые, это ещё как-то было возможно понять и простить...
Но, когда это происходит вновь, это уже - перебор...
Это демонстративное неуважение к тем, кто рядом с ним, кто вокруг него...
Очень печальный факт из "футбольной" карьеры - К.Роналду, да и вообще, печальный факт из биографии К.Роналду...