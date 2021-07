Роналду бросил на газон капитанскую повязку после поражения от Бельгии

Сборная Португалии уступила сборной Бельгии (0:1) в 1/8 финала Евро-2020 и покинула турнир.

После завершения матча нападающий португальцев снял капитанскую повязку и бросил её на газон, после чего пнул ногой.

Это уже не первый случай, когда Роналду делает подобное. В марте этого года Криштиану также бросил на поле капитанскую повязку после незасчитанного гола в концовке матча против сборной Сербии (2:2).

Ronaldo dropped and kicked the Captain’s armband away... pic.twitter.com/FKSQr1b8o1

