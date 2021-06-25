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Перес: «Я не читал прощальное письмо Зидана. Его писал не он»

сегодня, 05:19

Президент «Реала» Флорентино Перес в интервью El Transistor высказался об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридской команды.

Зидан устал от прессы в очень непростом сезоне с множеством травм. Я знаю, что это был тяжёлый год для него. Я боролся за то, чтобы он остался.

Я не читал его прощальное письмо, клянусь своими внуками. Но это письмо написал не Зидан.

Я желаю ему всего наилучшего. Он легенда «Реала», и мы все признательны ему.

Зидан в открытом письме болельщикам «Реала», помимо прочего, объяснил, что покинул команду, потому что перестал ощущать веру и поддержку клуба.

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