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Павлюченко — Губерниеву: «Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт!»

сегодня, 07:14
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко в своём инстаграме отреагировал на слова комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, который раскритиковал российскую команду после поражения от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Не лезь в футбол, пожалуйста, я тебя прошу. Там и без тебя разберутся.

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Все комментарии
kust07
kust07
сегодня в 11:08
Против Павлюченко ничего не имею.Но Павлюченко пенсионер,даже не тренер и не эксперт, поэтому лучше бы молчал сам. Губерниев журналист пускай и лыжник,но у него в отличии от сборной результаты есть. А футболом интересуются все спортсмены
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:00
Лучшее 77 среди 62а? Сомнительное достижение. Если Соболеву давать игровое время, а не мариновать на лавке за дрочуном, толку было бы больше.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 10:48
Я бы место Губерниева так высказался бы еа всю страну,что на ТВ пикали бы каждое мое слово,пи...пи...пи...пи...пи....
makkie
makkie
сегодня в 10:38
Напыщенный индюк Губерниев уже всех достал!
112910415
112910415
сегодня в 09:56
да пусть говорит,
по такой теме всякому можно
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 09:43
Тут я соглашусь с Губерниевым, так обделаться очередной раз это очень надо постараться, особенно веселит как купленные газпромовские комментаторы с Матч ТВ пытаются этих миллионеров-лентяев во главе с бездарем оправдать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ PetrTerentyev78 (раскрыть)
сегодня в 09:30
Пав лучший нап сборной в этом веке
joni1976
joni1976
сегодня в 09:27
Да и вообще а что надо было сказать после такой игры? Я думаю любрй из нас бы много чего нашел сказать )
joni1976
joni1976
сегодня в 09:25
Смешное в этой ситуации то что лет через 7-8 все будут прекрасно знать Дмитрия как аналитика и комментатора футбола, но большинство видя фамилию Павлюченко будут спрашивать себя «кто это». Это спящий гигант который так и не проснулся ))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:22, ред.
Ну так вы расскажите нам,что это было???
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:19
Он, мягко говоря, не святой и даже реплика этого бревна по делу в целом, но в частности в своей критике вчерашнего позора брёвен Губерниев был абсолютно корректен. И не этому бревну на Губерниева гавкать после этих его слов.
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
сегодня в 09:16
А ты кто? Очередное нонейм-бревно, которому купили бронзу Евро-08? Ну да, ну да, замечательный результат, а теперь мы 13й год видим брёвен в нормальных условиях (за вычетом ручного чм, разумеется. И даже там их закопали хорваты в жалкой 1/4) и они чудовищно ущербны. Ну и несмотря на то, что Губерниев любит залезть в непрофильный вид спорта, в той-то конкретной реплике он всё абсолютно по делу сказал - брёвна жалки и никчёмны.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:07
Ахах! Красавчик Роман, от души.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:01
Ого сколько защитников губерниева у нас тут
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 08:45
Правильно сказал, дохера специалистов развелось ни проехать, не пройти
LOpp
LOpp
сегодня в 08:40
Губер конечно мерзкий тип, но после такого позора сборную хвалить надо?
h8you
h8you
сегодня в 08:32
все верно сказал
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 08:24
Нет, пускай теперь Губерниев пройдется по Черчесову как не так давно по Бузовой:
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:19
Чувак! Ты уже своё отыграл. Не оправдывай позор.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 07:58
Разберутся говоришь?
Который год разбираются,а воз и ныне там,вернее уже под горку покатился..((
batog
batog
сегодня в 07:54
Рома, ты не прав!!! Сейчас и так все решается келейно. И пока сверху, ногтем большого пальца, не раздавят вошь под названием РФС, будет Россия в глубокой попе.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:53
В футболе так разбираются, что аж жуть.
Predator94
Predator94
сегодня в 07:51
не согласен. наши налоги идут на зарплату в том числе тренера (на минуточку 2,5 млн евро в год наших налогов, четвертое место по зп на евро). Итог - последнее место. Ужас. Уволить!
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 07:44
По логике Павлюченко, обсуждать, критиковать футбол могут только футболисты ??? Вношу дополнение, только действующие футболисты и в тесном кругу...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:29
По моему тут даже и обсуждать нечего, российского футбола нет как такового, всё что угодно: ногомяч, игра пузырём на поляне, но не футбол.
Бог солнца
Бог солнца
сегодня в 07:27, ред.
Рома, а что надо делать? все хорошо, ну проиграли и хрен с ним?? сборная не проирала! они проср"ли все матчи!!! никто бы слова не сказал, если наши бежали и боролись до конца! пол команды все матчи пешком по полю ходили! Смотри ка, не нравится критика! Вы че барышни, что слова вам обидного не скажи?? Вы профессиональные спортсмены, которым выпала честь и возможность играть за сборную своей страны! Если вся ваша тактика команды на Евро свелась на забросы мяса верхом на Дзюбу, то нехрен было вообще ехать позориться!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:26
Пав может сказать...
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 07:17
Все в тему сказал)))
У нас и так хватает специалистов,типа широкова с аршавиным) вечно шо зря несут
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