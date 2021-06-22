Павлюченко — Губерниеву: «Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт!»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко в своём инстаграме отреагировал на слова комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, который раскритиковал российскую команду после поражения от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт! Не лезь в футбол, пожалуйста, я тебя прошу. Там и без тебя разберутся.
по такой теме всякому можно
по такой теме всякому можно
Который год разбираются,а воз и ныне там,вернее уже под горку покатился..((
Который год разбираются,а воз и ныне там,вернее уже под горку покатился..((
У нас и так хватает специалистов,типа широкова с аршавиным) вечно шо зря несут
У нас и так хватает специалистов,типа широкова с аршавиным) вечно шо зря несут