Павлюченко — Губерниеву: «Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт!»

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сегодня, 07:14

Экс-нападающий сборной России в своём инстаграме отреагировал на слова комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, который раскритиковал российскую команду после поражения от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.