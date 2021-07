Фанаты сборной Нидерландов пронесли радужные флаги на стадион в Будапеште

Фанаты сборной Нидерландов во время матча 1/8 финала Евро-2020 в Будапеште (Венгрия) выразили поддержку капитану команды , который носит на руке радужную повязку в знак солидарности с движением ЛГБТ .

Болельщики «оранжевых» пронесли на арену радужные флаги и активно размахивают ими во время встречи.

Недавно в Венгрии был принят закон, направленный против ЛГБТ . Это привело к скандалу перед матчем сборных Германии и Венгрии в Мюнхене.

Gini Wijnaldum is wearing a rainbow captain's armband «to emphasize that we stand for inclusiveness and connection.»



Dutch fans are also showing their support from the stands in Budapest 🌈 pic.twitter.com/b2jNgbBv6F