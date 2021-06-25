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Мората получил угрозы в адрес жены и детей после матчей за сборную Испании

сегодня, 20:23

Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал, что ему и его семье угрожали в соцсетях после матчей за национальную команду. Форвард упустил несколько шансов забить в играх против Швеции и Польши, а также не реализовал пенальти в матче со Словакией.

Я хотел бы, чтобы люди поставили себя на моё место и подумали, каково это получать угрозы в адрес своей семьи. Люди писали мне: «Надеюсь, что твои дети умрут». Мне пришлось оставить свой телефон за пределами моей комнаты.

Мората отметил, что не спал всю ночь после нереализованного пенальти в игре со Словакией. Несмотря на критику в адрес Альваро, только Фернандо Торрес забил больше голов за Испанию на Евро, чем Мората.

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Все комментарии
G.O.A.T
G.O.A.T
сегодня в 22:00
Ну жаль конечно что так, ну он просто никакой нап.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 21:42
конченные уроды
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 21:38
Испания, Россия - это не Колумбия...игрок, убитый за автогол...

Ничего бы не сделали, сейчас много "героев" в соцсетях...
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 21:26
Испанским отморозкам наша сборная не по зубам...это они в футбол играть не умеют...Кокорин и Мамаев не дадут соврать)...да и в остальных уверен...хотя...есть один персонаж из комикса)...но и его в обиду не дадут...
Gahi
Gahi
сегодня в 21:21
Да это очень печально что болельщики переносят свою ярость и злобу на семью игрока. Казалось бы что его дети сделали такого, чтобы желать им смерти? Если у кого-то и есть претензии к игроку, то пусть все это касается только его одного как игрока, который совершил ошибку в игре или не забил пенальти. У каждого своя психология и внутренний мир,  может такие выпады болельщиков для одних забава, а для других эта целая трагедия которая мешает ему сосредоточиться в следующий игре и больше переживать за семью. Желаем Альваро Мората сыграть в следующих матчах так, чтобы было стыдно всем тем кто был так жесток  в своих проклятиях к семье игрока. Удачи 
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:13
Так для сборной Испании никакой трагедии не случилось, а вот чтобы сделали бы испанские отморозки на месте болельщиков сборной России с Семеновым, Зобниным и Шуниным, не говоря уже про Черчесова?
311
311
сегодня в 20:59
Нафиг так мучиться и мучить других, если не получается?)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:40
Нечего лазить по соцсетям
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 20:39
Артём Дзюба занял первое место на Евро-2020 по числу попаданий в офф-сайд. Казалось бы, зачем я это написал в новости о Морате, тем более, он всего лишь второй за Дзюбой?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 20:37
За сборную так не играют
Comentarios
Comentarios
сегодня в 20:35
Ой да ладно Дзюбе вон ваще по барабану
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:34
Ему повезло, что играет не за Колумбию
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:34
Дураков везде хватает...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:26, ред.
А что он думал.Пусть играет в гольф)))
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