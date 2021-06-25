Мората получил угрозы в адрес жены и детей после матчей за сборную Испании

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сегодня, 20:23

Нападающий сборной Испании рассказал, что ему и его семье угрожали в соцсетях после матчей за национальную команду. Форвард упустил несколько шансов забить в играх против Швеции и Польши, а также не реализовал пенальти в матче со Словакией.

Я хотел бы, чтобы люди поставили себя на моё место и подумали, каково это получать угрозы в адрес своей семьи. Люди писали мне: «Надеюсь, что твои дети умрут». Мне пришлось оставить свой телефон за пределами моей комнаты.

Мората отметил, что не спал всю ночь после нереализованного пенальти в игре со Словакией. Несмотря на критику в адрес Альваро, только Фернандо Торрес забил больше голов за Испанию на Евро, чем Мората.