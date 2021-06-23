Фанаты сборной Венгрии повернулись спиной к полю во время гимна Германии

Во время исполнения национального гимна Венгрии часть немецких фанатов свистела, а во время гимна Германии болельщики Венгрии повернулись к полю спиной.
Hungarian fans turning their backs during the German national anthem. #GERHUN @SPORT1 pic.twitter.com/k8wYoYmTQb— Patrick Berger (@berger_pj) June 23, 2021
В середине июня венгерский парламент одобрил закон, согласно которому в школах и в образовательных программах для детей будет запрещена пропаганда ЛГБТ. Запрет гей-пропаганды коснется и организаций: Венгрия ограничит список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального просвещения.
Власти Евросоюза же намерены бороться с новым законом Венгрии, который запрещает пропаганду ЛГБТ.
УЕФА не разрешил использование радужной подсветки на «Альянц Арене» в день матча, объяснив это тем, что акция носила бы политический характер.
Перед поединком Венгрия – Германия на поле выбежал мужчина с радужным флагом в руках.
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Хвалёная свобода слова во всей красе. Поддерживать можно, осуждать нельзя.