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Фанаты сборной Венгрии повернулись спиной к полю во время гимна Германии

вчера, 23:13
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 2Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Во время исполнения национального гимна Венгрии часть немецких фанатов свистела, а во время гимна Германии болельщики Венгрии повернулись к полю спиной.

В середине июня венгерский парламент одобрил закон, согласно которому в школах и в образовательных программах для детей будет запрещена пропаганда ЛГБТ. Запрет гей-пропаганды коснется и организаций: Венгрия ограничит список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального просвещения.

Власти Евросоюза же намерены бороться с новым законом Венгрии, который запрещает пропаганду ЛГБТ.

УЕФА не разрешил использование радужной подсветки на «Альянц Арене» в день матча, объяснив это тем, что акция носила бы политический характер.

Перед поединком Венгрия – Германия на поле выбежал мужчина с радужным флагом в руках.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:37
Венгры наглядно показывают как ты из лучшего вратаря мира превращаешься в ничто, если на твой руке радужная капитанская повязка.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:13
Венгры играли очень достойно
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:12
Насвистели немцы ответную реакцию. Венграм - респект.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 23:57, ред.
«Власти Евросоюза же намерены бороться с новым законом Венгрии, который запрещает пропаганду ЛГБТ.»

Хвалёная свобода слова во всей красе. Поддерживать можно, осуждать нельзя.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 23:51
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 23:47
    Имеют право, полностью солидарен
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:36
    Венгры не хотят жить в Европейских ценностях глубокой голубизны !!! Респект !!!
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 23:32
    то что повернулись это не правильно. А то что против ЛГБТ- молодцы Мадьяры! Теперь Евросоюз будет давить на них.))
    Землянин
    Землянин
    вчера в 23:21
    Ха ха, многим новые навязанные ценности не нужны оказались 🎃
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 23:18
    венгрия приняла правильный закон, а евросоюз пусть молчит
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 23:16
    Некрасиво освистывать гимн страны. Немецкие фанаты повели себя неадекватно. Венгры правильно им ответили.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 23:13
    Наверное это правильно
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