Фанаты сборной Венгрии повернулись спиной к полю во время гимна Германии

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вчера, 23:13

Во время исполнения национального гимна Венгрии часть немецких фанатов свистела, а во время гимна Германии болельщики Венгрии повернулись к полю спиной.

Hungarian fans turning their backs during the German national anthem. #GERHUN @SPORT1 pic.twitter.com/k8wYoYmTQb — Patrick Berger (@berger_pj) June 23, 2021

В середине июня венгерский парламент одобрил закон, согласно которому в школах и в образовательных программах для детей будет запрещена пропаганда ЛГБТ . Запрет гей-пропаганды коснется и организаций: Венгрия ограничит список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального просвещения.

Власти Евросоюза же намерены бороться с новым законом Венгрии, который запрещает пропаганду ЛГБТ .

УЕФА не разрешил использование радужной подсветки на «Альянц Арене» в день матча, объяснив это тем, что акция носила бы политический характер.

Перед поединком Венгрия – Германия на поле выбежал мужчина с радужным флагом в руках.