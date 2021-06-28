Райт: «Штрафные Роналду — это миф. Ничего не происходит, когда он у мяча»

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт раскритиковал нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Сколько штрафных ударов на самом деле забивает Роналду? Я читал новость, в которой говорится, что он забил 1 из последних 50. Штрафные Роналду — это миф. Ничего не происходит, когда он подходит к мячу.
Та же картина в Юве. Читал, забил один раз из 70 попыток. Сумасшедший КПД.
Вот тут точно А-ха-ха...
Та же картина в Юве. Читал, забил один раз из 70 попыток. Сумасшедший КПД.
Вот тут точно А-ха-ха...
Дибала тот же на моей памяти забивал, Пьянич мог исполнить.
У Кьезы поставленный удар.
Нужно просто давать шанс другим
Дибала тот же на моей памяти забивал, Пьянич мог исполнить.
У Кьезы поставленный удар.
Нужно просто давать шанс другим
Но здравая мысль: я тоже вижу, что в последние годы из футбола ушли дальние удары. Очень мало голов забивается издали. Стало мало авантюрности. Хотя нет, вчера португальцы весь матч авантюрно лупили в молоко.
С мячами что-то не то?
Но здравая мысль: я тоже вижу, что в последние годы из футбола ушли дальние удары. Очень мало голов забивается издали. Стало мало авантюрности. Хотя нет, вчера португальцы весь матч авантюрно лупили в молоко.
С мячами что-то не то?
Ну, на этом и всё.
Почему в сборной и в Юве с этим мирятся - для меня загадка. КПД нулевой, зато понтов выше крыши. Не зря и сборная и клуб пролетели в этом сезоне.
Рон просто разучился бить штрафные. Но сам этого не осознаёт...
Ну, на этом и всё.
Почему в сборной и в Юве с этим мирятся - для меня загадка. КПД нулевой, зато понтов выше крыши. Не зря и сборная и клуб пролетели в этом сезоне.
Рон просто разучился бить штрафные. Но сам этого не осознаёт...
Всем здоровья.
Всем здоровья.