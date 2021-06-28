Райт: «Штрафные Роналду — это миф. Ничего не происходит, когда он у мяча»

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт раскритиковал нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии .

Сколько штрафных ударов на самом деле забивает Роналду? Я читал новость, в которой говорится, что он забил 1 из последних 50. Штрафные Роналду — это миф. Ничего не происходит, когда он подходит к мячу.