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Райт: «Штрафные Роналду — это миф. Ничего не происходит, когда он у мяча»

28 июня 2021, 12:36

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт раскритиковал нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Сколько штрафных ударов на самом деле забивает Роналду? Я читал новость, в которой говорится, что он забил 1 из последних 50. Штрафные Роналду — это миф. Ничего не происходит, когда он подходит к мячу.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
29 июня в 01:25
Все уже разобрали его удары, да и сам он сильно сдал
faneng
faneng ответ Gelious (раскрыть)
29 июня в 00:33
Кто помнит, на этом Евро вообще хоть один мяч со штрафного был забит?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
28 июня в 21:37
И это не исключаю.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
28 июня в 18:25
Если бы в футболе всё решали штрафные ...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
28 июня в 17:27
Объяснение тому, что Роналду и Месси единолично исполняют штрафные и никого не подпускают к мячу, простое. Позволить делать ЭТО другому футболисту - значит признаться всему миру, что ты уже не ТОТ, что ты, который являешься одним из лучших в мире, не можешь выполнить какой-то элемент футбола. Признаться в этом - для них подобно смерти. Футбольной.
Nazi
Nazi ответ Leha-ha50 (раскрыть)
28 июня в 17:25
Никогда он не поймет, у чувака мания величия.. Так и помрет, думая, что лучше всех исполнял штрафные удары в истории футбола.. И это не шутка. Так и будет :)
Karkaz
Karkaz
28 июня в 16:25
Помню за МЮ, если не забивал, так бил опасно штрафные. А сейчас либо в стенку, либо по воробьям.
Байкал-38
Байкал-38
28 июня в 16:16
Не съем, так понадкусываю. Так думает Роналду, а не был бы нарциссом, мог имитировать удар, а кто ни будь другой исполнил бы. Скорее всего такая заготовка могла бы поставить в тупик любого соперника, но в команде никто не может такого предложить, все боятся.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Gelious (раскрыть)
28 июня в 16:05
В любом случае , что то надо менять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Project Pandora (раскрыть)
28 июня в 16:02
Ну так из 27 попыток не удалась не одна. Как знать, вдруг у других получилось бы лучше? Так ведь не узнаешь, патамушта он не даёт пробивать другим. Ему же ж рекорд нужно ставить.
Та же картина в Юве. Читал, забил один раз из 70 попыток. Сумасшедший КПД.
Вот тут точно А-ха-ха...
An Jo
An Jo
28 июня в 15:57
Все стали забывать о существовании Яна Райта и он решил развенчать пару мифов. Ага.
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Gelious (раскрыть)
28 июня в 15:39
У Португалии полкоманды бить умеют.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
28 июня в 14:33
Вот как Куман бил штрафные это да кошмар для вратарей, ну или Жуниньо. А Роналду так просто раскрученный персонаж.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
28 июня в 14:23
На счет сборной не знаю, но вот в Юве есть кому пробить.
Дибала тот же на моей памяти забивал, Пьянич мог исполнить.
У Кьезы поставленный удар.
Нужно просто давать шанс другим
dzvinka
dzvinka
28 июня в 14:22
и это не самое смешное, самое смешное то, что он продолжает их бить абсолютно наплевав на команду, тренера, болельщиков...
mangox33
mangox33
28 июня в 14:13
Раскрученный не поделу бегунок-нырок
Legend 6
Legend 6 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
28 июня в 14:05
Юрий, ну что Вы такое говорите? Три и более лет назад были куда лучшие мастера в плане исполнения штрафных. Месси в свою очередь, он как дорогой коньяк, чем старше тем лучше их исполняет, и года 4-5 назад он так не забивал их часто, как сейчас. А Роналду в принципе всегда средненько их бил.
Futurista
Futurista
28 июня в 13:54
Роналду уже давно мифический персонаж...как он им стал интересно товарищ Райт?...похоже ты не "райт" в данном случае)...
112910415
112910415
28 июня в 13:48
по слухам, скоро и стенки перестанут устанавливать против него
sir_Alex
sir_Alex
28 июня в 13:45
Вот у АДП штрафные были, как пенальти!
Gelious
Gelious ответ Leha-ha50 (раскрыть)
28 июня в 13:35
Так он бьет те, что относительно по центру. Как и все. Потому что с таких подач фиг забьешь. Но, возможно, даже просто разыграть мяч будет эффективнее, да
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Gelious (раскрыть)
28 июня в 13:23
Так а я про что??? Пусть идет в штрафную, а навесить то найдется кому, он же головой то отлично играет.
Василий 50
Василий 50
28 июня в 13:19
Гавкать проще всего
Мessi 10
Мessi 10
28 июня в 13:19
Да, перед штрафным весь такой напыщенный, сосредоточенный павлин, щеки надувает, а затем следует удар уровня ФНЛ)))
faneng
faneng ответ Gelious (раскрыть)
28 июня в 13:18
Вообще конечно Роналду бьет отвратительно.

Но здравая мысль: я тоже вижу, что в последние годы из футбола ушли дальние удары. Очень мало голов забивается издали. Стало мало авантюрности. Хотя нет, вчера португальцы весь матч авантюрно лупили в молоко.
С мячами что-то не то?
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
28 июня в 13:03
Ага, именно из-за того, что он плохо бьёт штрафные они и пролетели Хаха! ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 июня в 12:50
На самом деле происходит очень много. Камеры фиксируют, как он отмеряет метраж для разбега, сосредоточенно ищет лазейку, куда пробить, прочищает лёгкие для разбега...
Ну, на этом и всё.
Почему в сборной и в Юве с этим мирятся - для меня загадка. КПД нулевой, зато понтов выше крыши. Не зря и сборная и клуб пролетели в этом сезоне.
Рон просто разучился бить штрафные. Но сам этого не осознаёт...
Gelious
Gelious ответ Leha-ha50 (раскрыть)
28 июня в 12:49
Да потому что остальные такие же. В целом плохо бить стали футболисты дальние удары, а вратари лучше брать. У того же Месси недавно было 2 гола с 42 попыток. А в Ювентусе и Португалии особо некому больше бить.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 июня в 12:47
Мне вот непонятно , почему он продолжает упорствовать??? Ведь ни в клубе , ни в сборной никого не подпускает к мячу - непонятное упрямство. С его то умением играть головой и завершать атаки, надо находиться в штрафной , тем боле что штрафные уже давно не идут. Когда же он сам это поймет???
Всем здоровья.
beefs
beefs
28 июня в 12:41
у нас очень много мифов...
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