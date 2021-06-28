Иньеста: «Мбаппе лучше подошёл бы „Барселоне“, чем Холанд»

Бывший полузащитника «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о том, стоит ли каталонскому клубу подписывать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Иньеста считает, что «сине-гранатовым» нужно обратить внимание на Килиана Мбаппе из ПСЖ.
Возможно, из-за своих характеристик Мбаппе лучше подошёл бы для «Барселоны», чем Холанд. Это два очень хороших игрока, которые у всех на слуху, посмотрим, останутся ли они в своих командах этим летом.
Ранее защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что хотел бы видеть Холанда в каталонском клубе.