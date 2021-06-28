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Иньеста: «Мбаппе лучше подошёл бы „Барселоне“, чем Холанд»

28 июня 2021, 11:44

Бывший полузащитника «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о том, стоит ли каталонскому клубу подписывать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Иньеста считает, что «сине-гранатовым» нужно обратить внимание на Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Возможно, из-за своих характеристик Мбаппе лучше подошёл бы для «Барселоны», чем Холанд. Это два очень хороших игрока, которые у всех на слуху, посмотрим, останутся ли они в своих командах этим летом.

Ранее защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что хотел бы видеть Холанда в каталонском клубе.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
28 июня в 13:50
Оба хороши.
RaulReal
RaulReal
28 июня в 12:53
Пусть надеются оба будут в Реале, Перес купит обоих )
hazardfan
hazardfan
28 июня в 12:46
Холланда ждут в Челси. Надеюсь подпишем этого зверя
Брулин
Брулин
28 июня в 12:42
Мбаппе везде , а Холанд лучше подходит АПЛ !
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
28 июня в 12:31
Правильно , только сливочным тоже надо подумать оь этом!
stanichnik
stanichnik
28 июня в 12:05
Во всех своих многочисленных интервью, на вопрос о возможном дальнейшем продолжении футбольной карьеры, Мбаппе отвечает о желании играть в мадридском Реале и ни разу не упомянул о Барселоне. Поэтому однозначно делать выводы, что Килиан для "сине-гранатовых" лучше чем Холанд нельзя. Да и вообще для Барселоны сначала нужно решить вопрос со своим финансовым обеспечением на ближайшее будущее, а потом уже думать, как и кем усиливаться на предстоящий сезон.
Alex12357
Alex12357
28 июня в 12:01
Барселона ,ещё не приобрела ни того ни другого,Меська отмашку не дал!
Johnes
Johnes
28 июня в 11:59
Иньеста как всегда прав!
Q-J-G
Q-J-G
28 июня в 11:57
Лучше, чем А.Иньеста, никто не подойдёт "Барселоне"...

Легенда "Барселоны" которая навеки останется в сердцах болельщиков "Барселоны"
Игрок, капитан, которого уважали все, в том числе и соперники "Барселоны"! И болельщики, которые не "болели" за "Барселону"...

Р.S. Жаль, что маэстро А.Иньеста, так и не стал обладателем Золотого мяча, который он заслужил своей великолепной игрой!
Ironigor
Ironigor
28 июня в 11:54, ред.
Да Холанду лучше в АПЛ. А Мбаппе в Испании или Италии лучше смотрелся бы.
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