Иньеста: «Мбаппе лучше подошёл бы „Барселоне“, чем Холанд»

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28 июня 2021, 11:44

Бывший полузащитника «Барселоны» поделился мнением о том, стоит ли каталонскому клубу подписывать форварда дортмундской «Боруссии» . Иньеста считает, что «сине-гранатовым» нужно обратить внимание на из ПСЖ .

Возможно, из-за своих характеристик Мбаппе лучше подошёл бы для «Барселоны», чем Холанд. Это два очень хороших игрока, которые у всех на слуху, посмотрим, останутся ли они в своих командах этим летом.

Ранее защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что хотел бы видеть Холанда в каталонском клубе.