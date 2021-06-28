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Джака: «В матче с Францией нам нужен Шакири в лучшем проявлении»

28 июня 2021, 14:29
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Франции.

Я знаком с Погба и Канте по Английской Премьер-Лиге. Знаю, на что они способны. Погба может в одиночку решить исход матча. Канте очень хорош и без мяча, и с ним. Но нельзя концентрировать внимание только на них двоих. У них в команде много хороших игроков с теми или иными сильными умениями и навыками.

Шакири — удивительный футболист. Он очень для нас важен. Он не раз показывал это в последние годы и показал снова в матче против Турции. Сегодня нам нужен хороший Шакири, Шакири в лучшем его проявлении.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
28 июня в 14:40
Думаю, что шансов у "часовщиков" не много...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 июня в 14:37
Шансов у швейцарцев с французами маловато причём с Шакири или без него.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
28 июня в 14:35
Франция вас уничтожит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 июня в 14:31
В матче с Францией вам никто не поможет!
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