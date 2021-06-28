Джака: «В матче с Францией нам нужен Шакири в лучшем проявлении»

Капитан сборной Швейцарии поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Франции.

Я знаком с Погба и Канте по Английской Премьер-Лиге. Знаю, на что они способны. Погба может в одиночку решить исход матча. Канте очень хорош и без мяча, и с ним. Но нельзя концентрировать внимание только на них двоих. У них в команде много хороших игроков с теми или иными сильными умениями и навыками.

Шакири — удивительный футболист. Он очень для нас важен. Он не раз показывал это в последние годы и показал снова в матче против Турции. Сегодня нам нужен хороший Шакири, Шакири в лучшем его проявлении.