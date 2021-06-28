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Роналду отреагировал на вылет сборной Португалии с Евро-2020

28 июня 2021, 14:15
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в своем Инстаграме прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2020.

В воскресенье сборная Португалии проиграла бельгийцам со счетом 0:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Мы не добились желаемого результата и покинули турнир раньше, чем хотели. Но мы гордимся тем путем, который прошли, мы сделали все, чтобы снова побиться за титул чемпионов Европы, и эта команда доказала, что по-прежнему может доставить много радости португальцам. Наши болельщики неутомимо поддерживали команду от начала и до конца, мы бежали и боролись за них, чтобы оправдать оказанное нам доверие. Не удалось добиться того, чего хотели, но мы выражаем искреннюю и глубокую благодарность болельщикам.

Ранее появилось видео, как Роналду бросил на газон капитанскую повязку после поражения от Бельгии.

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Все комментарии
Jack_riсher
Jack_riсher ответ Elliada (раскрыть)
28 июня в 18:47
0 побед в ЛЧ за сто лет сама знаешь у кого,чем гордиться😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Alex12357
Alex12357
28 июня в 16:24
Это Брых не назначил ни одного пенальти ,Роналду нырял и нырял ,а Брых отворачивался.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
28 июня в 15:51
Это конечно же не его слова. Такие люди не сами ведут соц.сети.
Little Caprice
Little Caprice ответ Elliada (раскрыть)
28 июня в 15:20
У них и на том Евро за 7 матчей лишь 1 победа в основное. И ничего, есть повод для городости.
bsww
bsww
28 июня в 15:17
Решили два раза в одну реку войти. НЕ ВЫШЛО
Ironigor
Ironigor
28 июня в 14:56
Горькое прощание Рона с Чемпионатом Европы 🏆 !!!
амурец
амурец
28 июня в 14:50
португезы были лучше, но они свои шансы не использовали, а бельгийцы использовали
Сп62
Сп62
28 июня в 14:46
То, что они боролись до конца, это правда. Я бы не бросил камень в их огород. Проиграли, но выглядели достойно.
sv_1969
sv_1969
28 июня в 14:29
Домой на отдых!Это тоже хорошо))
Elliada
Elliada
28 июня в 14:25
1 победа на Евро. Чем тут гордиться?
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