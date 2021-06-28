Роналду отреагировал на вылет сборной Португалии с Евро-2020

Нападающий сборной Португалии в своем Инстаграме прокомментировал вылет национальной команды с Евро-2020.

В воскресенье сборная Португалии проиграла бельгийцам со счетом 0:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Мы не добились желаемого результата и покинули турнир раньше, чем хотели. Но мы гордимся тем путем, который прошли, мы сделали все, чтобы снова побиться за титул чемпионов Европы, и эта команда доказала, что по-прежнему может доставить много радости португальцам. Наши болельщики неутомимо поддерживали команду от начала и до конца, мы бежали и боролись за них, чтобы оправдать оказанное нам доверие. Не удалось добиться того, чего хотели, но мы выражаем искреннюю и глубокую благодарность болельщикам.