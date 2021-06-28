Саутгейт: «Англию ждёт тяжелейший матч со сборной Германии»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями накануне матча с Германией в 1/8 финала Евро-2020.
Германия попала в невероятно сложную группу. Уровень игры и класс соперников были очень высокие. Это сразу же подготовило их к большим матчам. У них богатый опыт футбола на таком уровне: четыре чемпиона мира, много победителей Лиги чемпионов. Это состоявшаяся команда.
Хотя я читаю много негативных комментариев о сборной Германии, я вижу команду, которая хорошо готова, знает, что она делает в плане тактики, и работает как единое целое. Мы понимаем, что нас ждет тяжелейший матч.
Ранее наставник сборной Германии Йоахим Лёв выразил мнение, что английская сборная стала сильнее за последние три года.