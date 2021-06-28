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Саутгейт: «Англию ждёт тяжелейший матч со сборной Германии»

28 июня 2021, 20:57
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями накануне матча с Германией в 1/8 финала Евро-2020.

Германия попала в невероятно сложную группу. Уровень игры и класс соперников были очень высокие. Это сразу же подготовило их к большим матчам. У них богатый опыт футбола на таком уровне: четыре чемпиона мира, много победителей Лиги чемпионов. Это состоявшаяся команда.

Хотя я читаю много негативных комментариев о сборной Германии, я вижу команду, которая хорошо готова, знает, что она делает в плане тактики, и работает как единое целое. Мы понимаем, что нас ждет тяжелейший матч.

Ранее наставник сборной Германии Йоахим Лёв выразил мнение, что английская сборная стала сильнее за последние три года.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 июня в 00:00
Одинаковой силы обе сборные.
STVA 1
STVA 1
28 июня в 21:11
Всем будет тяжело
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 июня в 21:03
Кому щас легко?
ЮЗИК
ЮЗИК
28 июня в 21:02
Так и будет, никто и сомневается
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