Саутгейт: «Англию ждёт тяжелейший матч со сборной Германии»

Главный тренер сборной Англии поделился мыслями накануне матча с Германией в 1/8 финала Евро-2020.

Германия попала в невероятно сложную группу. Уровень игры и класс соперников были очень высокие. Это сразу же подготовило их к большим матчам. У них богатый опыт футбола на таком уровне: четыре чемпиона мира, много победителей Лиги чемпионов. Это состоявшаяся команда.

Хотя я читаю много негативных комментариев о сборной Германии, я вижу команду, которая хорошо готова, знает, что она делает в плане тактики, и работает как единое целое. Мы понимаем, что нас ждет тяжелейший матч.