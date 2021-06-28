Шевченко: «Швеция — очень организованная команда»

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28 июня 2021, 18:45

Главный тренер сборной Украины порассуждал о предстоящем матче с командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Швеция — очень организованная команда. У них есть определенный стиль игры — они его постоянно придерживаются. Те вещи, которые они делают [они делают очень хорошо], особенно вертикальные передачи. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства. Очень хорошо играет на втором этаже.

Ранее нападающий сборной Швеции Маркус Берг поделился мнением о том, как его команде нужно играть с Украиной.