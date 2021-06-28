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Шевченко: «Швеция — очень организованная команда»

28 июня 2021, 18:45
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко порассуждал о предстоящем матче с командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Швеция — очень организованная команда. У них есть определенный стиль игры — они его постоянно придерживаются. Те вещи, которые они делают [они делают очень хорошо], особенно вертикальные передачи. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства. Очень хорошо играет на втором этаже.

Ранее нападающий сборной Швеции Маркус Берг поделился мнением о том, как его команде нужно играть с Украиной.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
28 июня в 20:13
Может и удивить.
ДАША Д
ДАША Д
28 июня в 19:38
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    28 июня в 18:55
    На сей раз поболею за шведов и таких как я большинство.
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    28 июня в 18:48
    Шева верим( Удачи.
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