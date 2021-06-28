Капелло: «Роналду сделал всё, чтобы Португалия вышла в следующий раунд»

Бывший главный тренер «Реала» и «Ювентуса» прокомментировал выступление капитана сборной Португалии в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Бельгии (0:1).

Он всегда хочет побеждать и передает это желание партнёрам по команде. Вчера он сделал всё, чтобы Португалия вышла в следующий раунд. Это был не тот Роналду, которого мы видели в последнее время в «Ювентусе». В «Юве» он казался немного блеклым. Теперь посмотрим, что произойдет дальше, потому что это поражение будет для него ударом.