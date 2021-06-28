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Капелло: «Роналду сделал всё, чтобы Португалия вышла в следующий раунд»

28 июня 2021, 15:01
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Бывший главный тренер «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал выступление капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Бельгии (0:1).

Он всегда хочет побеждать и передает это желание партнёрам по команде. Вчера он сделал всё, чтобы Португалия вышла в следующий раунд. Это был не тот Роналду, которого мы видели в последнее время в «Ювентусе». В «Юве» он казался немного блеклым. Теперь посмотрим, что произойдет дальше, потому что это поражение будет для него ударом.

Роналду бросил на газон капитанскую повязку после поражения от Бельгии.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
28 июня в 18:04
Рон бился как лев! Ему не в чем себя упрекнуть. Да и вся Португалия играла лучше чем Бельгии. Просто им в этот вечер не повезло. Так бывает. Это футбол!!
амурец
амурец ответ cska1948 (раскрыть)
28 июня в 16:58
согласен, лучший футболист последнего десятилетия, но ведёт себя как обиженная школьница
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
28 июня в 16:40
Великим футболистом, да! Но не великим человеком! Даже не то чтобы великим, даже порядочным человеком его трудно назвать после его поступка с капитанской повязкой сборной страны. Самовлюблённый павлин!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 июня в 15:54
Ага, все штрафные под себя подгрё6, около штрафной исправно ходил, даже ввалился в неё один раз. Только судья промолчал. А без пенальти толку от него не густо. Из 4 голов три с точки. Об этом понимает каждый болельщик, кроме тренера и игроков.
Давно нужно было ему запретить бить штрафные. Или хотя бы чередовать с другими исполнителями. Ну а так - ловите результат. Португалия не чемпион...
Q-J-G
Q-J-G
28 июня в 15:48
Фабио Капелло прав, Роналду действительно был одним из лучших в составе сборной Португалии (как на мой взгляд, лучший) играя на команду, и максимально выкладываясь в этом матче... Но, увы, для сборной Португалии, фортуна в этом матче благоволила сборной Бельгии, которую Португалия переиграла во многих аспектах игры, за исключением результата.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 июня в 15:43
Значить не всё сделал, раз не прошли
Ironigor
Ironigor
28 июня в 15:42
Он всегда хочет побеждать и передает это желание партнёрам по команде. Вчера он сделал всё, чтобы Португалия вышла в следующий раунд. Это был не тот Роналду, которого мы видели в последнее время в «Ювентусе». В «Юве» он казался немного блеклым. Теперь посмотрим, что произойдет дальше, потому что это поражение будет для него ударом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1265452/ronaldu-krishtianu-kapello-fabio
И как бы не сложилась его судьба после Чемпионата Европы, он всё равно останется в истории великим футболистом !!!
VeniaminS
VeniaminS
28 июня в 15:11
отлично играл
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