Лёв: «Сборная Англии стала значительно сильнее за последние три года»

Главный тренер сборной Германии порассуждал о предстоящем матче с Англией в 1/8 финала Евро-2020.

Английская команда стала значительно сильнее за последние три года. На чемпионате мира она показала, что входит в число лучших в мире. У них много игроков из Премьер-лиги, очень сильных, привычных к высокому темпу. Много скоростных футболистов. В целом команда высокого класса.

Игры на таком уровне зачастую решают самые мельчайшие детали. Те или иные помарки, реализованные или нереализованные моменты — все это очень важно. Как важно и то, насколько хорошо игроки совладают с нервами. Они ведь понимают, что мы либо побеждаем, либо едем домой.