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Лёв: «Сборная Англии стала значительно сильнее за последние три года»

28 июня 2021, 20:51
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв порассуждал о предстоящем матче с Англией в 1/8 финала Евро-2020.

Английская команда стала значительно сильнее за последние три года. На чемпионате мира она показала, что входит в число лучших в мире. У них много игроков из Премьер-лиги, очень сильных, привычных к высокому темпу. Много скоростных футболистов. В целом команда высокого класса.

Игры на таком уровне зачастую решают самые мельчайшие детали. Те или иные помарки, реализованные или нереализованные моменты — все это очень важно. Как важно и то, насколько хорошо игроки совладают с нервами. Они ведь понимают, что мы либо побеждаем, либо едем домой.

Ранее Лёв поделился эмоциями от выхода из группы, в которой они противостояли Венгрии, Франции и Португалии.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
29 июня в 10:42, ред.
Мне кажется Германия сильнее будет, всё равно...
112910415
112910415
29 июня в 06:38
что-то возле ничьей )
salleeh
salleeh
29 июня в 03:56
Трудно будет немцам без поляков, в нападении...)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 июня в 22:07
Просматривается низовая ничья!
Triem
Triem
28 июня в 21:45
Если немцам надо, выиграют! Они стабильнее.
stanichnik
stanichnik
28 июня в 21:37
Перед стартом любого крупного международного футбольного турнира сборные Англии и Германии всегда считаются вероятными претендентами на победу в нём. И на этот раз Евро-2020 не стал исключением. Тем обиднее для болельщиков обеих команд, что сложилась такая ситуация и эти команды играют между собой на столь ранней стадии соревнований и проигравший вынужден будет ехать домой. Сумеют ли англичане продолжить беспроигрышную серию в противостоянии с немцами на финальной стадии чемпионатов Европы и пройти дальше к финалу у себя в столице и наконец-то завоевать почётный трофей, узнаем уже завтра.
drug01
drug01
28 июня в 21:25
Вероятно будет ничья
Cat01
Cat01
28 июня в 21:24
Игра покажет кто сильней
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 июня в 20:56
Возможно и стало сильнее но немецкая машина должна уничтожить англичан.
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