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Петкович: «Победа над Францией — не самая значимая в моей карьере»

29 июня 2021, 03:35
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция3 : 3Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал победу над Францией (3:3, 5:4 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020.

После такой грандиозной победы мы очень довольны тем, что мы сделали за эти 120 минут. То, что произошло после них — вишенка на торте.

Мы слишком быстро пропустили два гола после нереализованного пенальти. Обычным людям, обычным игрокам кажется невозможным выбраться из такой ситуации. Но сегодня мы были великолепной командой. Мы верили, и у нас хватило сил сравнять счёт. Мы вышли на новый уровень, и теперь я буду требовать, чтобы команда показывала такую же игру и дальше.

Самая ли это значимая победа в моей карьере? Нет, потому что все мы раньше играли [важные матчи] в наших клубах. Но прошло много времени с тех пор, как Швейцария вышла в четвертьфинал крупного турнира.

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Все комментарии
galem72
galem72
29 июня в 11:44
Немножко похорохорился во вьюхе, но ничего. ))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
29 июня в 08:42
Где-то смеется какой-то Черчесов
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 июня в 07:33
Да все ясно с Петковичем. Просто сэкономил. На переговоры с "Зенитом" лететь надо, а за свой счет билеты покупать неохота.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 июня в 07:00, ред.
Аплодисменты Петковичу!
112910415
112910415
29 июня в 06:21
ну и шансы на чемпионство имеются )
Alhunah
Alhunah
29 июня в 05:32
Петрович отскочил и пытается набить себе цену
Байкал-38.
Байкал-38.
29 июня в 04:31
Петкович намекает, что значимые победы впереди!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
29 июня в 03:46
Что может быть значимее?
Остапчук 67
Остапчук 67
29 июня в 03:39
Как его гордость распирает
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