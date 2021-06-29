Петкович: «Победа над Францией — не самая значимая в моей карьере»

Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал победу над Францией (3:3, 5:4 — пен.) в матче 1/8 финала Евро-2020.

После такой грандиозной победы мы очень довольны тем, что мы сделали за эти 120 минут. То, что произошло после них — вишенка на торте.

Мы слишком быстро пропустили два гола после нереализованного пенальти. Обычным людям, обычным игрокам кажется невозможным выбраться из такой ситуации. Но сегодня мы были великолепной командой. Мы верили, и у нас хватило сил сравнять счёт. Мы вышли на новый уровень, и теперь я буду требовать, чтобы команда показывала такую же игру и дальше.

Самая ли это значимая победа в моей карьере? Нет, потому что все мы раньше играли [важные матчи] в наших клубах. Но прошло много времени с тех пор, как Швейцария вышла в четвертьфинал крупного турнира.